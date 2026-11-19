Siguen apareciendo pistas del megaescándalo que rodea a la congresista Luz Verónica Estrada. La minera Apolo-Sima Soluciones denunció que la legisladora habría presentado un título falso y una tarjeta profesional adulterada entre los documentos que allegó para ser contratada en enero 2024.

Acreditó estudios en Ingeniería de Minas de la Universidad de Antioquia; sin embargo, ese es un pregrado que no existe, al menos, en esa institución. La tarjeta profesional también aparece con datos falsificados y es distinta a la que radicó entre los documentos con los que logró contratarse en la DIAN.

“Entrando a revisar las bases de datos de la empresa, nos damos cuenta que nosotros tenemos un diploma de la Universidad de Antioquia, un acto de grado de la Universidad de Antioquia y una tarjeta profesional expedida como egresada de la Universidad de Antioquia. Frente a esto, tomamos la decisión de tomar las acciones legales, en este momento estamos radicando una denuncia por los delitos de falsedad en documento público”.