A través de sus redes sociales, Nathalie Monsalve, exnovia del reconocido chef Jorge Rausch, abrió su corazón para hablar sobre el difícil momento que atravesó tras dolorosa pérdida, al parecer, cuando todavía era pareja del también jurado de MasterChef Celebrity.

Con su publicación, la joven quiso mostrar la profunda transformación física y emocional que experimentó después de vivir uno de los periodos más difíciles de su vida, una etapa marcada por el dolor de la pérdida, el duelo por la muerte de su padre y la depresión.

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Estas situaciones, según mostró, provocaron una huella importante en su bienestar. De hecho, publicó una imagen que dejó en evidencia cuánto ha cambiado desde entonces y el proceso personal que ha tenido que recorrer para salir adelante.

Su intención principal fue mostrar ese contraste entre la mujer que era en el pasado y la persona en la que se ha convertido con el paso de los años, recordando cómo era su vida cuando tenía 27 años y, ahora, a sus 32 años.

“Un mal día a mis 32: No caminé mis 10 mil pasos. Mi clase favorita de pilates estaba llena. No pude ver a mi mejor amiga. Está lloviendo en Miami. No fui a la playa. No tengo planes para estrenar mi outfit. No tengo ningún viaje planeado”, anotó sobre una fotografía suya actual.

Luego, sobre una imagen de su pasado, agregó: “Un mal día a mis 27: No tenía ganas ni de levantarme de la cama. No superaba la muerte de mi papá. Tenía 10 kilos de más. Era infeliz con mi vida. No quería hablar con mi familia”.

Publicación Nathalie Monsalve Foto: Redes Sociales Nathalie Monsalve

En esta segunda instantánea, Nathalie Monsalve admitió que sentía que no tenía el control de su vida y, aparte, en medio de su crisis de depresión, “los antidepresivos no me estaban ayudando”.

De esta manera, la joven reconoció que ha atravesado un proceso de crecimiento, aprendizaje y transformación personal que le ha permitido conocerse mejor mientras reside en Miami, Estados Unidos.

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En las fotografías, Monsalve decidió mostrarse de una manera auténtica y sin filtros, dejando al descubierto una faceta mucho más íntima y personal de su vida relacionada con esa batalla silenciosa que tuvo que afrontar.

Sin embargo, detrás de esas imágenes también compartió su historia de fortaleza, resiliencia y superación, pues, por fortuna, logró salir adelante y dejar atrás una etapa que representó un antes y un después en su vida, llenándola de aprendizajes.