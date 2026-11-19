La Fiscalía General de la Nación tomó una nueva decisión en el caso que avanza contra el cantante Blessd, Laura Moreno, Julián Giraldo y Santiago Jaramillo, conocido como Dímelo Jara.

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La entidad radicó escrito de acusación, según confirmó Blu Radio, y con eso el proceso avanzará en una diligencia que se llevará a cabo en febrero de 2027.

Todo inició con la denuncia de Andrés Felipe Sánchez Quintero, conocido como Yo me llamo Ozuna, quien aseguró que una vez tuvo una reunión en la disquera de Blessd y asistió como representante de un artista que suele imitar al cantante de música urbana.

De acuerdo con su testimonio, allí le habrían exigido que firmara un contrato en el que se comprometía a que su representado no volvería a hacer imitaciones. Sin embargo, Sánchez Quintero supuestamente no accedió y fue entonces cuando, al parecer, fue sometido a situaciones de violencia para generar presión.

El cantante Blessd. Foto: Colprensa

En el escrito de acusación se habla de delitos como acceso abusivo a un sistema informático; intimidación o amenaza con arma de fuego, armas, elementos o dispositivos menos letales, arma de fuego hechiza y arma blanca y constreñimiento.

De acuerdo con el medio mencionado, en el caso de Blessd se le acusa únicamente de este último hecho, mientras que contra Dímelo Jara hay más delitos.

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“Trabajo criminal, mediante violencia física, intimidaciones, amenazas y presión psicológica ejercida sobre Andrés Felipe Sánchez Quintero, tales como las amenazas constantes de afectar su integridad física realizadas por Santiago Jaramillo y Daniel Velásquez ya fallecido”, dice el escrito de acusación.

La Fiscalía indicó que estas conductas fueron reforzadas a través de vía telefónica por parte de Bleesd y en presencia de los abogados Laura Moreno y Julián Giraldo, quienes supuestamente nunca intentaron controlar la situación y, además, habrían elaborado un contrato en el que se prohibía denunciar lo sucedido.

El cantante Blessd. Foto: Colprensa

El ente investigador habla de agresión física y detalla que a la víctima le quitaron el teléfono celular. En la llamada, además, Bleesd lo habría amenazado con afectar su integridad física y hasta le habría asegurado que conocía su lugar de residencia.

La audiencia está programada para el próximo 9 de febrero, día en el que se conocerá a detalle este escrito de acusación.