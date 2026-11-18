Deportivo Pereira queda en manos de Dimelo Jara, mánager de Blessd, cantante de música urbana.

Si bien aún no sale el comunicado oficial de los matecañas, las redes sociales y las diferentes fuentes se han inundado de videos en los que el socio del reconocido artista lleva puesta la camiseta del Pereira, mientras firma los documentos que serían parte del acuerdo.

Santiago Jaramillo, más conocido como Dimelo Jara, será el nuevo presidente del club pereirano. Juan Carlos de La Cuesta tendrá el rol de vicepresidente y Dimelojara Company SAS. será la empresa que adquiera la ficha del club del FPC.

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De acuerdo al periodista Felipe Sierra: “este fin de semana se hará la oficialización de la compra”.

Mariano Olsen, otro comunicador que ha estado al tanto de cómo avanza todo divulgó una comunicación con una fuente que le señaló: “Confirmado al 100%, En este momentos somos accionistas mayoritarios del Deportivo Pereira con la empresa Dimelo Jara Company”.

El Manager del cantante @blessd , Dimelo Jara , firmando lo que sería la compra del Pereira al señor Álvaro López #pereiraenvivo https://t.co/SPRS5P2uuR — Pereira En Vivo (@pereiraenvivo) November 18, 2026

”Hay un tema de acreencias que vamos a absorver nosotros y así quedar con el 100 %. Es cuestión de tiempo”, agregaron los consultados.

Así pues, se espera que la participación por parte de Álvaro López que era el máximo accionista desde 2022 baje. Sus malos manejos fueron recriminados por parte de los aficionados quienes no veían un futuro prometedor para la institución.

Blessd en su cuenta de Instagram personal subió una historia una vez se viralizó la información donde mostró redondear la camiseta del Deportivo Pereira con una cadena que llevaba su nombre artístico. Dicho gesto aumenta la veracidad de los rumores sobre la compra.

Eliminación prematura en 2026-II

Un arduo trabajo le corresponderá hacer a la nueva directiva del Deportivo Pereira para ir en busca de estar nuevamente entre los primeros lugares del FPC.

Hace un buen tiempo que el onceno de Risaralda perdió el rumbo que lo llevó a su primera estrella hace un par de años.

Deportivo Pereira durante un partido de la Liga BetPlay en 2026-II. Foto: Lina Gasca - Colprensa / El País

Después de esa alegría y clasificación a Copa Libertadores del 2023, se vino completamente abajo.

En el último tiempo ha sido noticia por la falta de dinero para los pagos a sus colaboradores. Tanto jugadores, como cuerpo técnico y demás partes del staff han acusado los incumplimientos presentados en su nómina.

De cara a la fecha 19 anunciaron cese de actividades y hubo caos en el FPC al pensarse que no se presentarían para el juego contra América de Cali. Afortunadamente hubo solución en horas previas para el feliz desarrollo de dicho juego.

Él es Dimelo Jara y esta su cercanía al fútbol

Santiago Jaramillo, conocido en el mundo artístico como Dímelo Jara, es un empresario antioqueño que alcanzó reconocimiento por ser el mánager del cantante urbano Blessd. Sin embargo, su actividad no se limita a la industria musical, pues desde hace varios años ha construido una estrecha relación con el fútbol.

Antes de dedicarse a los negocios, Jaramillo soñaba con convertirse en futbolista profesional, pero terminó trasladando esa pasión al ámbito empresarial. A través de Dímelo Jara Company y sus proyectos deportivos, incursionó en la representación de jugadores y el desarrollo de jóvenes talentos.

Junto a Blessd también participó en la adquisición del Vendsyssel FF de Dinamarca. Además, impulsó Dímelo Jara FC y sus proyectos de formación.