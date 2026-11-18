Luis Díaz no estará disponible para el partido del viernes entre Bayern Múnich y FC Colonia por la décima jornada de la Bundesliga; así lo confirma el diario BILD haciendo un recuento de las bajas tras el parón internacional.

Se conoció la lesión exacta de Gustavo Puerta y cuánto tiempo estará fuera de las canchas

“Manuel Neuer (40), Serge Gnabry (31), Luis Díaz (29) e Ismael Saibari (25) seguirán sin estar disponibles contra el Colonia, y Alphonso Davies (26) es la última incorporación a la lista de lesionados”, apuntó el medio alemán.

El que sí regresará es Vincent Kompany, técnico del Bayern, quien estuvo varias semanas apartado de los entrenamientos por quebrantos de salud. El estratega belga oficiará la rueda de prensa de este jueves y dará un panorama más amplio de la situación en el departamento médico.

Lo más seguro es que Kompany reaparezca con uno de sus brazos inmovilizados por la lesión en el hombro que sufrió tras desplomarse mientras trabajaba en el mes de octubre.

Más allá de su estado de salud, el técnico del Bayern Múnich se enfrenta a una situación complicada en relación al armado de la nómina.

Varios jugadores que estuvieron convocados por su selección regresarán el jueves a los entrenamientos en la sede del club y la lista de lesionados es bastante amplia, con habituales titulares dentro de ella.

“Kompany no tendrá a su plantilla completa de vuelta en el campo hasta el jueves al mediodía para la última sesión de entrenamiento. Y no es solo el corto plazo lo que amenaza con un comienzo preocupante: Kompany tendrá que seguir dirigiendo con una plantilla muy mermada”, apunta BILD.

Confirman nuevo fichaje para el Real Madrid: se queda con una ‘joya’ del Manchester United

Posible alineación del Bayern Múnich

Ante la cantidad de bajas, el Bayern Múnich formaría así enfrentando a Colonia en el Allianz Arena: Jonas Urbig; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanišić; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović; Michael Olise, Lennart Karl, Nataniel Brown y Harry Kane.

En el banco de suplentes tendría algunas alternativas como el defensor Kim Min-Jae, el volante Tom Bischof o el joven delantero Tim Binder.

Jamal Musiala apunta a ser convocado frente a Colonia; sin embargo, su situación física es una incógnita después de lesionarse con la selección alemana y volver a sufrir de los desmayos repentinos que perjudicaron su trabajo en la pretemporada.

Prohibido fallar

Bayern Múnich llega a esta décima jornada como líder de la Bundesliga, aunque está empatado a puntos con el Borussia Dortmund y cualquier tropiezo podría ocasionarle la caída al segundo lugar.

Friburgo y RB Leipzig vienen un poco más atrás, esperando cualquier oportunidad de treparse a la cima si alguno de los gigantes alemanes paga las consecuencias de la fecha FIFA.