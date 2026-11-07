Bundesliga: tabla de posiciones tras los resultados de Bayern Múnich y Borussia Dortmund

Bayern Múnich y Borussia Dortmund siguen igualados en su lucha por ser punteros de la Bundesliga. Este sábado, 7 de noviembre, ganaron sus respectivos partidos de la novena jornada y llegaron a 21 puntos cada uno.

Bayern Múnich actualizó la situación de Luis Díaz y entregó nuevo parte sobre su regreso

Ahora mismo, el conjunto bávaro marcha como líder por diferencia de gol y así se mantendrá hasta después del parón internacional por fecha FIFA.

En la tercera casilla se encuentra el RB Leipzig, que goleó al Augsburgo en condición de local y está a solo tres puntos de los líderes con serias aspiraciones de dañarles el caminado si tropiezan en algún momento del campeonato.

La Bundesliga, a diferencia de otras temporadas, está muy apretada y no parece tener un dominante claro más allá de la capacidad goleadora del Bayern por la presencia del ganador del Balón de Oro, el inglés Harry Kane.

Tabla de Clasificación Club PJ G E P GF GC DG Pts 1. Bayern 9 6 3 0 29 9 20 21 2. Dortmund 9 6 3 0 16 7 9 21 3. RB Leipzig 9 6 0 3 27 13 14 18 4. Friburgo 8 5 1 2 18 10 8 16 5. Werder Bremen 8 4 3 1 17 14 3 15 6. Leverkusen 8 4 1 3 18 16 2 13 7. SV Elver... 9 4 1 4 17 18 -1 13 8. Frankfurt 9 3 3 3 15 20 -5 12 9. Hamburg 9 4 0 5 10 20 -10 12 10. Mainz 05 9 3 1 5 18 19 -1 10 11. Paderborn 9 2 4 3 8 11 -3 10 12. Augsburgo 9 2 3 4 20 20 0 9 13. Stuttgart 8 3 0 5 14 15 -1 9 14. Hoffenheim 8 3 0 5 14 16 -2 9 15. Colonia 8 2 3 3 9 12 -3 9 16. FC Union Berlin 8 1 4 3 7 19 -12 7 17. Schalke 04 8 1 3 4 4 9 -5 6 18. Mönchenglad... 9 1 1 7 12 25 -13 4

Mainz 1-2 Bayern Múnich

Sin Luis Díaz, que sigue lesionado y en recuperación, el Bayern Múnich le ganó a Mainz en condición de visitante y se mantuvo en la primera posición de la Bundesliga.

Los goles del conjunto bávaro fueron obra de Joshua Kimmich y Lennart Karl, quienes aprovecharon el doblete de asistencias de Kane.

La mala noticia para el Bayern fue la lesión de Manuel Neuer. El experimentado portero fue sustituido en el tramo final del primer tiempo, luego de resentirse de las molestias que venía arrastrando en el pie derecho.

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Además de Lucho, también estuvieron ausentes en este partido el delantero Ismael Saibari, el extremo Serge Gnabry y el mediocampista Jamal Musiala. En el banco tampoco pudo estar el técnico Vincent Kompany, quien nuevamente fue reemplazado en las labores por su asistente Aaron Danks.

Bayern Múnich volverá a jugar el próximo 20 de noviembre, de nuevo en la Bundesliga, recibiendo la visita del FC Colonia en el Allianz Arena. En dicho compromiso podría darse el regreso de Luis Díaz, aunque depende de su evolución en los próximos entrenamientos.

Borussia Dortmund 2-1 SV Elversberg

Borussia Dortmund cumplió con las expectativas en el Signal Iduna Park y no pierde pisada en la segunda posición de la Bundesliga. Los goles del conjunto local fueron obra de Felix Nmecha, figura del partido frente a SV Elversberg.

Los dirigidos por Niko Kovac parecían tener el partido controlado hasta el minuto 81, cuando Noel Futkeu descontó para la visita y puso nerviosismo para la recta final del compromiso.

Afortunadamente para el Dortmund, la mínima diferencia se mantuvo hasta el pitazo del árbitro y consiguieron otros tres puntos para su cuenta en la presente temporada.

Después del parón internacional enfrentarán al Borussia Mönchengladbach, equipo ubicado en el último lugar de la tabla.