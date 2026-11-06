Bayern Múnich actualizó la situación de Luis Díaz y entregó nuevo parte sobre su regreso

Aunque se pensaba que Luis Díaz estaría listo para jugar después del parón internacional, desde el Bayern Múnich aseguran que la fecha de su regreso todavía no está clara.

El colombiano se ha perdido los últimos cuatro partidos del Bayern y tampoco entró en la convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos frente a Chile. Por ahora, sigue entrenando de manera diferenciada en Alemania y bajo la lupa del cuerpo médico, quienes serán los encargados de darle el alta cuando esté listo para volver.

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Aaron Danks, asistente técnico del conjunto bávaro, habló específicamente sobre los casos de Luis Díaz y Jamal Musiala. “Creo que establecer una fecha o partido para el regreso es difícil. Pero la próxima semana harán sesiones individuales y cuando regresen los jugadores de la selección, estarán en el entrenamiento completo del equipo”, expresó.

Danks, que está reemplazando a Vincent Kompany mientras se recupera de sus quebrantos de salud, añadió que el regreso de Lucho todavía debe esperar. “No hay una fecha límite al respecto”, sentenció.

Sin Luis Díaz frente al Mainz

Bayern Múnich juega este sábado frente al Mainz por la novena fecha de la Bundesliga y Luis Díaz volverá a estar ausente. En su lugar tampoco hay un reemplazo claro, pues las lesiones de Ismael Saibari y Serge Gnabry ponen contra las cuerdas al DT a cargo.

“Lo veremos en el entrenamiento de hoy. Probaremos a unos pocos jugadores diferentes allí. Puede ser que Alphonso Davies esté bien y pueda empezar, pero con minutos restringidos. Pero tendremos opciones. Tendremos jugadores diferentes”, expresó Danks.

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El entrenador considera que “en este momento tenemos un buen número de laterales en forma y disponibles para nosotros, así que habrá opciones para nosotros. Encontraremos soluciones con jugadores diferentes para que entren en esas zonas. No sé quién será en este momento. Hablaré con el personal y lo repasaré”.

Bayern Múnich busca terminar como líder antes de la fecha FIFA. La semana pasada desaprovechó la oportunidad en su duelo directo contra Borussia Dortmund, pero sigue en la primera posición gracias a la diferencia de gol.

Imagen del clásico entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Mainz está en mitad de tabla, por lo que no debería ser un rival fácil para el Bayern. “Siempre hemos tenido partidos difíciles contra el Mainz en los últimos años. El año pasado íbamos perdiendo 3-0 al medio tiempo. Los respetamos; es un lugar difícil para jugar. Son muy competitivos y tenemos que estar en nuestro mejor nivel desde el primer minuto”, expresó Danks.

“Tenemos que trabajar duro por todo. Ya hablamos de eso después del partido contra el Atlético: tenemos un partido importante el sábado y queremos continuar nuestra racha con un buen resultado. Pero no será fácil, lo sabemos”, finalizó.