Él es Camilo Mena, el ‘palo’ en la convocatoria de Colombia para los amistosos contra Chile

Camilo Mena apareció por sorpresa en la lista de convocados elegida por Néstor Lorenzo para los amistosos frente a Chile que se desarrollarán los días 13 y 19 de noviembre.

El nombre del futbolista fue una noticia inesperada, el gran ‘palo’ al no estar en el radar de muchos para ser citado al combinado de mayores. Junto a Daniel Mosquera, otro delantero, son las sorpresas del llamado con respecto a la fecha Fifa pasada.

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¿Quién es Camilo Mena?

Con 24 años, Mena se destaca en Korona Kielce de Polonia. Sus inicios fueron en Tigres de Bogotá hacia el año 2018; posteriormente, pasó a ser parte de Deportivo Pereira y luego dio el salto al exterior 3 años después de su debut como profesional.

Los clubes que han compuesto su carrera deportiva son Valmieras FK, Jagiellonia, Lechia Gdansk. Desde septiembre del año en curso, hace parte del Korona en suelo polaco.

En lo corrido de la actual campaña cuenta con siete partidos jugados y tres goles.

Camilo Mena juega actualmente en el Korona Kielce de la primera división de Polonia (Ekstraklasa). Foto: Getty Images

Su rendimiento es calificado como bueno en la Ekstraklasa, liga de Polonia en la que le dan una puntuación de 7.1 puntos en promedio.

Durante octubre, su rendimiento goleador aumentó y marcó en dos fechas consecutivas contra Lech Poznan y GKS Katowice, lo que hizo que Néstor Lorenzo lo pusiera en consideración para sumarlo a la nueva convocatoria.

Para este sábado está previsto que juegue el último partido con su club antes de sumarse a la Tricolor. Será frente al Radomiak Radom desde las 6:15 de la mañana (hora de Colombia).

El potencial que le debe ver el DT argentino es alto, dado que prefirió a Mena por encima de Jhon Durán, de Benfica, al cual sigue manteniendo relegado a pesar de marcar en competencias de importancia como la Europa League.

Daniel Mosquera se hizo un lugar

El delantero colombiano se ha convertido en una de las principales referencias ofensivas del Hellas Verona, que compite en la Serie B italiana tras su descenso.

El atacante suma siete goles en seis partidos disputados en el campeonato, cifras que lo ubican entre los máximos anotadores del torneo. Su producción comenzó a tomar fuerza el 20 de septiembre, cuando marcó un doblete en la victoria 2-1 frente al Vicenza.

Daniel Mosquera es el goleador de la Serie B de Italia con Hellas Verona. Foto: Getty Images

Posteriormente, repitió esa actuación ante el Modena y el Catanzaro, mientras que el 1.° de noviembre volvió a marcar en el triunfo 3-0 contra Carrarese.

Mosquera acumula 385 minutos en cancha y es el máximo goleador del Verona. Su efectividad representa un aporte importante en la búsqueda del equipo por recuperar protagonismo y pelear por el ascenso.

Esta es la convocatoria de la Selección Colombia

Arqueros : Aldair Quintana, Camilo Vargas y Devis Vásquez.

: Aldair Quintana, Camilo Vargas y Devis Vásquez. Defensores : Daniel Muñoz, Juan David Cabal, Jhon Janer Lucumí, Édier Ocampo, Dávinson Sánchez, Kevin Andrade, Juan David Arizala y Samuel Velásquez.

: Daniel Muñoz, Juan David Cabal, Jhon Janer Lucumí, Édier Ocampo, Dávinson Sánchez, Kevin Andrade, Juan David Arizala y Samuel Velásquez. Mediocampistas : Gustavo Puerta, Nelson Deossa, Jefferson Lerma, Jhon Solís, Daniel Arcila, Juan Manuel Rengifo, Jhon Arias, Yáser Asprilla y Matías Orozco.

: Gustavo Puerta, Nelson Deossa, Jefferson Lerma, Jhon Solís, Daniel Arcila, Juan Manuel Rengifo, Jhon Arias, Yáser Asprilla y Matías Orozco. Delanteros: Camilo Mena, Luis Suárez, Daniel Mosquera, Camilo Durán, Óscar Perea y Jáminton Campaz.

Los amistosos programados frente a Chile serán el viernes, 13 de noviembre, en Cali, a las 7:00 p. m., y el martes, 17 de noviembre, en Santiago, desde las 6:00 p. m.