Toyota podría cambiar la llegada de sus carros a Colombia: Esta sería la opción para la marca

La marca de carros japonesa Toyota se encuentra en la búsqueda de nuevas alternativas para importar sus vehículos en Colombia, luego de que uno de sus buques se mantuviera por un periodo de casi 15 días esperando su momento para descargar en Buenaventura.

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Para evitar futuras demoras, la compañía afirmó que una de sus opciones ha sido Puerto Antioquia. El presidente de Toyota Colombia, Hiroshi Yonenaga, comentó que los motivos para pensar en este posible sustituto se deben a las conexiones viales que ofrece, además de la cercanía con la ciudad de Medellín.

“Es una opción que se puede evaluar en el futuro, teniendo en cuenta el Túnel del Toyo y que la distancia sería muy corta para transportar los vehículos en niñeras hacia el centro del país”, comentó Yonenaga en diálogo con La República.

Toyota busca alternativas logísticas para agilizar el transporte de sus vehículos hacia el centro del país. Foto: Bloomberg via Getty Images

La decisión de buscar un puerto cerca de Medellín tampoco es casualidad, ya que la capital del departamento de Antioquia ha sido una de las ciudades que más aporta a las ventas de Toyota, reuniendo las mayores comercializaciones que registran en Colombia.

“Medellín tiene una historia muy bonita por el ensamble de Toyota en Sofasa, en Envigado. Existe un cariño especial por esos vehículos y muchas personas los sienten como hechos en Medellín. Eso explica una parte de la relación tan fuerte con la marca. Bogotá también está entre las ciudades donde más vendemos. Entre Bogotá y Medellín se concentra aproximadamente 40% o 45% de nuestras ventas”, afirmó.

Las ventas de Toyota en Colombia

La marca de carros Toyota ha sido una de las compañías que más ha destacado en la venta de vehículos nuevos en Colombia. De acuerdo a los reportes de la ANDI y Fenalco, con corte hasta el mes de octubre, la fabricante japonesa ha comercializado 25.387 unidades.

Con estos números, Toyota es la 3.ª marca con más ventas en el país durante el 2026, siendo solamente superada por Kia y Renault.

Su éxito se destaca por varios modelos que han sido de los preferidos por usuarios, entre ellos el Corolla Cross, un vehículo SUV compacto que prevalece por su eficiencia, espacio interior y opciones de motorización a gasolina e híbrida autorrecargable. El auto ha vendido un total de 7.169 unidades durante el año.

El Corolla Cross se mantiene como uno de los modelos más vendidos de Toyota en el mercado colombiano. Foto: Toyota / API

La compañía espera que el sector automotor siga presentando grandes números para los meses restantes del año, manteniendo sus apuestas hacia distintas tecnologías que hoy en día son necesarias para sus consumidores.

“Estimamos que cierre alrededor de 340.000 o 345.000 unidades, impulsado principalmente por una mejora en la confianza del consumidor. El cliente está más tranquilo y está aprovechando las nuevas ofertas”, declaró Yonenaga.