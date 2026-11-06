¿El seguro de su carro cubre los rayones? Las condiciones que pueden dejarlo pagando la reparación

Encontrar un vehículo con un rayón puede convertirse en un momento que altera la tranquilidad de cualquier persona. Un pequeño roce se puede presentar en cuestión de segundos, pero la duda sobre cómo esto impacta financieramente y qué trámites se deben seguir puede durar mucho más.

¿Para qué sirve un seguro de carros? Estos son los beneficios y asistencias que ofrece

Si bien puede parecer una afectación leve, la presencia de un rayón en un carro puede necesitar desde un retoque superficial de pintura hasta una reparación especializada.

En Colombia, es importante que los usuarios puedan comprender las condiciones que tienen los seguros para estas situaciones, ya que no todas las pólizas se encargan de responder por estos daños.

De acuerdo con Seguros Bolívar, un Seguro para Carro sí se puede encargar de cubrir un rayón, pero es importante que el ciudadano conozca las coberturas que tiene su póliza, además del origen del daño.

En caso de que el seguro (ya sean los planes Estándar o Premium) incluya la cobertura de daños parciales, el rayón puede estar cubierto si fue causado por un choque, accidente o roce accidental.

Rayón carro Foto: Getty Images

La situación cambia si el motivo del rayón se produjo por un desgaste natural, un deterioro progresivo o mala manipulación. En casos como estos, la aseguradora no se encarga de cubrir el daño.

Para que un seguro a todo riesgo se encargue de cubrir unos rayones, debe cumplir con ciertos criterios, entre ellos los siguientes:

Origen accidental: Consecuencia directa de un accidente de tránsito o de eventos amparados como actos malintencionados de terceros.

Consecuencia directa de un accidente de tránsito o de eventos amparados como actos malintencionados de terceros. No ser producto del desgaste: Las variaciones naturales, vicios propios de la pintura y deterioros por el paso del tiempo se encuentran excluidos de las pólizas.

Las variaciones naturales, vicios propios de la pintura y deterioros por el paso del tiempo se encuentran excluidos de las pólizas. Cobertura activa de daños parciales: El contrato debe especificar que asume daños parciales. En caso de que el usuario cuente con un plan enfocado únicamente en pérdidas totales, las reparaciones menores correrán por la cuenta de este.

El contrato debe especificar que asume daños parciales. En caso de que el usuario cuente con un plan enfocado únicamente en pérdidas totales, las reparaciones menores correrán por la cuenta de este. Aviso oportuno: El ciudadano tiene la obligación de avisar a la aseguradora dentro de los 3 días hábiles siguientes al momento en que se presentó el suceso.

¿Cuáles son las situaciones en las que se producen más rayones?

Los daños superficiales y roce son situaciones que se pueden presentar en un vehículo al estar moviéndose por la ciudad. Tras los grandes números que ha tenido el sector automotor recientemente, cada vez existen parqueaderos y espacios en las calles que se reducen considerablemente.

Rayón carro Foto: Getty Images/iStockphoto

Las situaciones más comunes que dejan marcas en la pintura del carro son: