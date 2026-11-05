¿Cada cuánto se deben cambiar las pastillas de freno? Síntomas que indican desgaste

Las pastillas de freno son componentes esenciales para poder detener el vehículo y su desgaste puede llegar a variar al no tener un kilometraje universal para saber cuándo reemplazarlas, pero estas son algunas señales para darse cuenta de si es o no necesaria una revisión.

Uno de los avisos más conocidos por los conductores es la aparición de un chirrido metálico al pisar el pedal para frenar. Algunos modelos recientes ya traen indicadores metálicos que producen este sonido cuando el material de fricción ya está muy cerca de alcanzar su límite de desgaste.

¿Qué tan malo es no prender el carro durante varios días? Esto puede ocurrir

En el caso de que el ruido llegue a ser un rechinido fuerte, similar al choque entre dos piezas metálicas, la situación puede ser más complicada, ya que esto es un indicio de que el soporte de la pastilla está rozando el disco. Si esto ocurre, se recomienda acudir a un taller cuanto antes para evitar daños en el vehículo.

Otro signo para denotar el desgaste es cuando el vehículo necesita más distancia para poderse detener, esto sucede cuando las pastillas pierden material de fricción, haciendo que sea necesario ejercer mayor presión sobre el pedal. Si bien esto no es exclusivo de las pastillas, al notar esto conviene ir a una inspección en un taller.

Otra de las señales es la vibración de los frenos. Si se dan durante la reducción de velocidad, son un indicador de irregularidades en los discos, desgaste desigual de las pastillas del carro o incluso problemas en otras partes de este, por lo mismo, también se recomienda hacer revisiones generales en el taller automotriz.

¿Qué pasa si no se cambian a tiempo?

Ignorar estas señales puede provocar daños en los discos, aumentar las distancias de frenado y elevar los costos de reparación. Por eso, es recomendable revisar periódicamente el sistema y no esperar a que aparezcan ruidos intensos para acudir a un taller.

El intervalo de reemplazo depende tanto del vehículo como del tipo de pastilla, las condiciones de circulación y los hábitos de conducción. La recomendación es seguir el manual del fabricante y realizar una inspección profesional cuando se detecte cualquier tipo de anomalía para evitar daños o siniestros viales.