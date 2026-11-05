TransMilenio agrega ruta de SITP en Puente Aranda: este es el recorrido

TransMilenio acostumbra a agregar o modificar rutas de TransMiZonal de manera constante de acuerdo a la demanda de los usuarios en cada zona de Bogotá. Desde este 3 de noviembre, los habitantes de varios de los barrios de la localidad de Puente Aranda tendrán una nueva ruta para movilizarse hacia el oriente.

Esta nueva ruta contará con el nombre de A411 - F411 Paloquemao - Camelia, que va a conectar los barrios Camelia, Galán, Primavera Occidental y los Ejidos con las estaciones de Comuneros, Ricaurte y Paloquemao de la troncal NQS de TransMilenio.

Esta nueva ruta contará con un horario entre semana desde las 4:00 a.m. hasta las 9:00 p.m., mientras que para los domingos y días festivos irá desde las 5:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Mapa de la nueva ruta de SITP Foto: TransMilenio.

La ruta A411 contará con 23 paradas, mientras que la F411 contará con 18, todas distribuidas entre las avenidas Carrera 30, Calle 3, Calle 6 y Calle 2.

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Esta ruta se une a muchas de las otras que han sido añadidas al sistema de manera general, como la ruta Z63 - F63 con la que se inauguraron las estaciones Tibanica - Primavera, Los Laureles e Islandia, que también recibieron la extensión de la ruta A61.

Se recomienda estar atento a los informes de movilidad de la empresa en sus canales oficiales, dado que en varias ocasiones los añadidos de rutas significan la eliminación de otras, cuestión que puede hacerle pasar un mal rato a una gran cantidad de bogotanos en el momento.

La nueva ruta A411 - F411 ya se encuentra disponible desde el día 3 de noviembre para el uso de los bogotanos a quienes les beneficie.