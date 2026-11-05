Una falla en el sistema de frenos puede convertirse en una emergencia en cuestión de segundos, sobre todo si el vehículo está circulando a alta velocidad o transita por una carretera con pendientes.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial mantiene la alta relación de las fallas de frenos con varios de los siniestros viales que se dan anualmente en el país y por lo mismo, recomienda hacer el mantenimiento preventivo para evitar este tipo de situaciones.

¿Cómo reaccionar si se queda sin frenos?

Si el pedal deja de responder cuando el vehículo está moviéndose, lo primero es mantener la calma y concentrarse en controlar el volante y la dirección, tras ello, lo primero que se debe hacer es retirar el pie del acelerador y encender la luces de emergencia.

Esto ayudará a que el vehículo comience a perder velocidad, junto a esto se recomienda usar la bocina del carro para dar aviso de la emergencia a otros conductores.

El siguiente paso es tratar de recuperar la presión del pedal. Si este se va hasta el fondo o no ofrece resistencia, puede intentar pisarlo varias veces con el objetivo de recuperar presión hidráulica. Esto puede funcionar en algunas fallas, pero puede no ayudar en otras ocasiones.

Diferencia entre un vehículo mecánico y uno automático

Si el pedal no funciona, la mejor forma de reducir la velocidad, en el caso de contar con un carro mecánico, es bajar las marchas progresivamente para aprovechar el freno motor. Por ejemplo, si va en cuarta marcha, puede bajarla a tercera y así, sucesivamente. Sin embargo, se recomienda evitar las reducciones bruscas, pues estas podrían desestabilizar el vehículo.

Si su carro es automático, coloque la palanca en Manual para reducir las marchas, evite colocarlo en Park o Neutral, ya que esto podría hacer que pierda el control de vehículo.

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Si el pedal continúa sin dar respuesta, puede hacer uso del freno de mano para disminuir la velocidad. No obstante, se debe accionar de forma gradual y en intervalos, si lo hace bruscamente puede bloquear las ruedas traseras y perder estabilidad, esto ha provocado que muchos vehículos en la situación lleguen a volcarse.

Una vez detenido, asegure su vehículo, active las luces de emergencia y solicite asistencia a los organismos correspondientes.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, entre las causas asociadas a las fallas del sistema de frenado se encuentran el sobrecalentamiento, las modificaciones inadecuadas y la falta de mantenimiento.

El sobrecalentamiento puede presentarse cuando se utiliza el freno de manera excesiva, especialmente durante descensos prolongados. Esta situación puede reducir la capacidad de frenado y afectar el funcionamiento de sus componentes.