La calle 13 tendrá un mes más de piloto: Alcaldía de Bogotá compartió la reducción que dejó el experimento de movilidad

La Alcaldía Mayor de Bogotá informó que se extenderá por un mes más el plan piloto de movilidad que se ha aplicado en la calle 13 y la Av. La Esperanza. La decisión se lleva a cabo principalmente por los resultados que ha dejado la prueba.

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Según el distrito, durante las primeras cuatro semanas de implementación del piloto de ingreso por la Av. La Esperanza, los tiempos de desplazamiento de occidente a oriente llegaron a reducirse en un promedio de un 53.7 %, entre el río Bogotá y la Av. El Dorado con carrera 103.

“En el primer mes logramos reducir en cerca de 29 minutos el tiempo promedio de ingreso, entre el río Bogotá y la avenida El Dorado. Esto significa menos tiempo en los desplazamientos de quienes transitan por esta zona. Continuaremos evaluando esta alternativa para consolidar los beneficios y seguir mejorando la movilidad en este corredor”, comentó la secretaria de Movilidad, Maria Fernanda Ortiz.

Debido a los resultados que presentó este plan piloto en el sector, la Alcaldía de Bogotá, en coordinación con la Agencia Regional de Movilidad (ARM), la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Mosquera, extenderá esta medida durante un mes más para monitorear las condiciones del tráfico y los tiempos de desplazamiento.

Esta medida, que inició desde el pasado 5 de octubre, seguirá funcionando de lunes a viernes de 5:30 a.m. a 9:30 p.m.

Los resultados del plan piloto por la calle 13

Según las mediciones compartidas por las entidades correspondientes, el tiempo promedio de salida por la calle 13, entre la carrera 106 y el río Bogotá, disminuyó, tras pasar de 17 a 12 minutos.

En cuanto a las velocidades promedio, estas también mejoraron, pasando de 7,58 km/h a 16,09 km/h. En el tramo habilitado del iloto (carrera 128 – avenida La Esperanza – carrera 103) aumentaron de 14,34 km/h a 21,76 km/h.

La Alcaldía de Bogotá anunció que extenderá durante un mes más la prueba de movilidad implementada en la calle 13 y la avenida La Esperanza. Foto: Secretaría Distrital de Movilidad y Getty Images

Alrededor de 11.400 usuarios se están beneficiando diariamente al utilizar el tramo habilitado. A esto se suman cerca de 12.300 personas que ingresan a la capital y siguen sus recorridos por la calle 13.

“En el corredor de la calle 13 se realizan cerca de 164.000 viajes diarios entre la sabana de occidente y Bogotá, y el piloto demostró que el trabajo articulado funciona. La reducción en los tiempos de ingreso se traduce en más tiempo para compartir en casa y mejor calidad de vida para los habitantes de Sabana de Occidente”, afirmó Diego Jiménez, secretario de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca.