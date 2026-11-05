DIM confirmó futuro de JuanFer Quintero: presidente habló de su renovación por tres años

Juan Fernando Quintero es parte de Independiente Medellín desde hace un par de meses.

Luego de su desvinculación de River Plate en Argentina, el volante buscó retornar al ‘club de sus amores’. Allí no ha tenido acción como es esperado, pero, al parecer, desea que el contrato le sea extendido por parte de la directiva.

Del otro lado está la presidencia y los altos mandos que entienden la posición del jugador, pero condicionan la decisión al rendimiento deportivo.

¿El @DIM_Oficial se hará a los derechos deportivos de Agustín Martegani? ¿Juanfer renovará ppr tres años más? Y del momento de Jakson Martínez el presidente de la institución nos contó "cositas" 🔴🔥⚽️ https://t.co/V8UWIgnBbZ — Jorge Eliecer López (JotaE) (@JotaEprensa) November 4, 2026

Recientemente el presidente del club, Daniel Ossa Giraldo se pronunció al respecto al decir: “Es el deseo de él. Vamos evaluando paso a paso”.

Ante un deseo de Quintero por quedarse tres años más, la voz oficial no se quiso comprometer con ello: “Que sea lo más conveniente para él y para el equipo”.

Valga recordar que, en principio, JuanFer firmó apenas por un año con el poderoso. El pasado 10 de agosto fue cuando se dio por oficial el inicio del contrato y va hasta el 30 de junio de 2027.

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En lo corrido del segundo semestre una lesión le ha impedido al mediocampista jugar más. Apenas registra cinco partidos, donde ha logrado aportar con un gol y la misma cantidad de anotaciones.

De cara al próximo juego frente a Fortaleza se espera que pueda ser convocado. Su lesión muscular ya lleva más de un mes y la impaciencia de los malos resultados del DIM hacen extrañar al ‘mago’.

Martegani se queda

En el mercado de fichajes Medellín fue a Argentina para hacerse con los servicios de Agustín Martegani. El volante exjugador de Boca Juniors ha dado un grata impresión en Colombia y la afición del equipo antioqueño teme por ofertas de otros clubes.

Con el de 26 años pasa una situación similar que con JuanFer. Apenas fueron firmados por un año y para el presidente Ossa es “muy prematuro” pensar en una extensión.

Agustín Martegani, volante argentino de Independiente Medellín Foto: Colprensa

“Uno hace un contrato de un año, para que él demuestre sus capacidades durante ese tiempo y nosotros podamos ir preparando esa eventualidad del negocio”, explica de una chance de negocio en el futuro cercano.

A los aficionados el directivo no les prometió compra de Martegani; prefiere ser prudente y evaluar si la adquisición es la decisión correcta: “Quiero decirle a la gente que esté muy tranquila, que él debe seguir haciendo lo que viene haciendo, ratificarlo en el segundo semestre y ya evaluaremos qué pasa”.

A su vez se negó a la posibilidad de que el extranjero se vaya a finales del 2026: “Él tiene contrato hasta junio del próximo año y no existe la posibilidad de que otro equipo se lo lleve en este momento. Así que hay que estar muy tranquilos y esperar”.

“Es un jugador que lo viene haciendo bien, se está acoplando a la ciudad y al equipo, y ya ha demostrado que tiene capacidades. Pero debe seguir demostrándolo”, resumió del balance que hacen hasta ahora.

DIM juega este viernes con Fortaleza en Bogotá desde las 8:00 p.m. en busca de revalidar su cupo entre los ocho.