Carolina Cruz habló sobre la relación de su novio con sus hijos y dejó claro el papel de Lincoln Palomeque

Uno de los aspectos que más despierta el interés de los seguidores de la presentadora Carolina Cruz es su vida sentimental, pues después de compartir más de una década de su vida con el actor Lincoln Palomeque, con quien tuvo a sus dos hijos, la también modelo decidió darse una nueva oportunidad en el amor con el piloto colombiano Jamil Farah.

A través de sus redes sociales, Carolina ha compartido detalles de cómo ha vivido esta nueva etapa de su vida personal, dejado ver que está profundamente enamorada, disfrutando de nuevas experiencias y aventuras, mientras aprende a gestionar esta relación junto con sus hijos.

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Por esta razón, recientemente fue cuestionada por sus seguidores al respecto en medio de una dinámica que habilitó para interactuar a través de su cuenta de Instagram. En este espacio un usuario le preguntó cómo hace para tener espacios con su novio y con sus hijos, sin que se convierta en una situación incómoda para los menores.

Ante esta duda, Carolina Cruz confesó cómo es la relación de Jamil Farah con sus hijos Matías y Salvador, dejando claro que su nueva pareja no tiene que ocupar el lugar de la figura paterna gracias a que Lincoln Palomeque ha cumplido con su papel muy bien.

“Se la llevan muy bien, lo ven como siempre ha querido que lo vean, como un gran buen amigo”, escribió la vallecaucana, haciendo referencia al vínculo de su pareja con los pequeños.

Además, aseguró que, a pesar de su separación, respeta mucho la relación de Matías y Salvador con su padre, calificándola como “hermosa”, y aclaró que su intención jamás ha sido buscar un reemplazo de Lincoln Palomeque.

“Respeto mucho la relación de mis hijos con su papá, que es hermosa; jamás he buscado un reemplazo, solo una persona que me ame y ame mi mundo, y él sabe cómo hacerlo”, precisó.

Los límites que existen en la relación de Carolina Cruz con Jamil Farah

Por otro lado, la presentadora habló sobre los límites que existen en su relación con el piloto, revelando ambos llegaron a un acuerdo relacionado con sus muestras de cariño frente a sus hijos.

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Según explicó, cuando están en familia, sus demostraciones de afecto con Farah son limitadas y tranquilas. “Cuando estamos solos, todo cambia; es nuestro espacio como pareja y ese sí que nos lo gozamos”.

De hecho, en una oportunidad anterior, la vallecaucana había explicado que no se sentía cómoda besando o tomando de la mano a Jamil Farah frente a los menores y menos cuando están en su casa, pues considera que el hogar debe ser, ante todo, un espacio destinado al bienestar y la comodidad de ellos.