Actor confirmó la muerte de su bebé; su esposa dio desgarrador adiós: “Había empezado a sentir sus patadas unas semanas antes”

El actor mexicano Luis Ernesto Franco atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida luego de confirmarse la muerte de su bebé, una noticia que compartió junto a su esposa, Roza Franco, a través de redes sociales. La pérdida de su pequeña hija Leila ha causado varias muestras de solidaridad por parte de seguidores y usuarios que que conmovieron con el testimonio de la pareja.

Guajira, del ‘Desafío’, confirmó que perdió su bebé; lo mantuvo en secreto: “Tuve que parir a mi hijo cuando su corazón dejó de latir”

La noticia se conoció durante la noche del pasado 4 de noviembre, cuando Roza publicó un mensaje en su cuenta oficial de Instagram para contar lo sucedido y recordar los difíciles momentos que vivieron durante el embarazo.

“No es una historia que jamás pensé que compartiría, sin embargo, el dolor es una historia que nos toca a todos. Sábado por la mañana, nuestra pequeña niña Leila fue a estar con Jesús a solo 23 semanas”, escribió la esposa del artista.

En el post, también explicó que la pequeña había sido diagnosticada con hidropesía fetal cuando tenía 20 semanas de embarazo. Según contó, los médicos les habían advertido que las posibilidades de supervivencia eran bajas e incluso les recomendaron buscar una clínica para interrumpir el embarazo.

Roza también abrió su corazón para contar cómo enfrentó emocionalmente la noticia y el proceso de despedirse de su hija. La mujer confesó que inicialmente sintió mucha oscuridad y temor de crear un vínculo más profundo con la bebé, pues sabía que podría resultar todavía más doloroso afrontar su pérdida.

“Al principio, todo se volvió oscuro para mí. Solo había empezado a sentir sus patadas unas semanas antes. Todo finalmente había empezado a sentirse real. ¿Y ahora esto?“, expresó en el mensaje.

Actor mexicano lamentó la muerte de su bebé. Foto: Instagram: @guerofranco

Pese al dolor, la esposa de Luis Ernesto Franco destacó que encontró tranquilidad en su fe y en el acompañamiento de su familia durante esta difícil experiencia. Sus palabras también recibieron mensajes de apoyo de personas que lamentaron la muerte de la pequeña Leila.

Por su parte, el actor mexicano dedicó también unas sentidas palabras a su esposa, en las que resaltó la fortaleza que ha demostrado durante este proceso y el amor que siente por ella.

Aída Victoria preocupó al publicar fotos con su hijo y dejar un mensaje inquietante: “Nunca olviden que hemos sido felices”

“Te amaba y admiraba profundamente antes, pero cambiar por este doloroso viaje a tu lado ha llevado mi amor y admiración por ti a nuevo nivel”, escribió Franco.

Además, señaló su confianza en que podrán superar juntos este momento, apoyados en su relación y en Dios. La publicación se convirtió en un espacio de acompañamiento para la pareja, que recibió varias muestras de cariño tras compartir públicamente una pérdida tan dolorosa.