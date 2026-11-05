Un mal momento vive Kevin Viveros en Brasil. Aunque se mantenga como el goleador del torneo local, en los últimos cuatro partidos no ha podido marcar y, ahora, recibe criticas también por la agresión a un rival durante el más reciente partido.

Fue ante Vasco da Gama que al atacante nacional se le vio salido de casillas. Cuando el contrario permanecía en el piso, Viveros sin medir consecuencias lo pisó al otro en el estómago con los taches de su guayo.

A raíz de eso el atacante colombiano las críticas han abundando en el país donde milita Viveros.

Viveros recebeu cartão vermelho direto em Athletico-PR 1 x 3 Vasco por este pisão em Cuiabano. #futebol #athleticopr #vasco #brasileirão #ge https://t.co/4vsdv59IzV — ge (@geglobo) November 5, 2026

Medios deportivos de dicha nación han sacado las notas correspondientes del hecho, donde contaron a detalle el actuar del atacante de la Tricolor.

Ge Globo tituló: “Athletico vs. Vasco: Viveros es expulsado por pisar a Cuiabano y se perderá el partido contra Flamengo”.

En la parte final del titular el medio da a conocer una información importante relacionada a la sanción que deberá pagar Viveros. Es decir, que para el juego del próximo 18 de noviembre el colombiano no estará a disposición.

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Chance de ir a Selección Colombia

La roja de Kevin lo aleja de las canchas en un momento de crisis deportiva y también deja en vilo si será nuevamente convocado por Néstor Lorenzo para la Selección Colombia.

Está previsto que el equipo colombiano juegue dos amistosos con Chile el viernes, 13 de noviembre y el jueves, 19 del mismo mes. Los compromisos se llevarán a cabo en Cali y Santiago, respectivamente.

Kevin Viveros disputando partido con la Selección Colombia durante la fecha Fifa de octubre de 2026 Foto: Icon Sportswire via Getty Images

En la última citación por parte del argentino a cargo de Colombia tuvo en cuenta a Viveros para los amistosos con México, Paraguay y Perú donde en los tres encuentros.

Será cuestión de ver si, aún en el momento que atraviesa el delantero de 26 años, para Lorenzo tiene los méritos de ser convocado y afianzarlo como ese goleador del nuevo proceso que debe consolidar el equipo que tiene a su cargo.

Vasco se aleja del descenso vs. Paranaense

Para Athetico Paranaense la noche fue oscura no solo por la expulsión de Viveros. También porqué cayeron en casa frente a Vasco da Gama, de los colombianos Carlos Andrés Gómez, Marino Hinestroza, entre otros.

El resultado fina fue de 1-3 y hubo protagonismo en el marcador del colombiano Stiven Mendoza, quien adelantó a los locales al minuto 22.

Después se vino la remontada de los de Río de Janeiro desde el 61′, luego al 63′ y 67′, respectivamente, haciendo que el trabajo de Mendoza no sirviera de nada.

Carlos Gómez en Vasco tuvo participación durante 74 minutos, mientras que Marino Hinestroza estuvo ausente por decisión del juez Pedro Emmanuel.

A los de Río ese triunfo les sirve a más no poder en busca de su objetivo de salvar la categoría. Luego de triunfos recientes se ubican en el puesto 13, con un total de 41 puntos sumados. Ya están a cuatro de Corinthians que es primero en la zona roja.

Gremio, Remo y Chapecoense (descenso confirmado) son los otros cuatro que están hundidos.