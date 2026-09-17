Todos los debutantes en Selección Colombia: más de 10 elegidos por Néstor Lorenzo para la renovación

Tal como se esperaba, llegó la renovación total en la Selección Colombia luego de lo que fue el Mundial 2026.

De la mano de Néstor Lorenzo, que se mantuvo en el cargo de director técnico, se conoció este jueves, 17 de septiembre, la llegada de más de 10 nombres nuevos al ciclo de la Tricolor de cara a la Copa América 2028 y Mundial 2030.

Oficial | Convocatoria de la Selección Colombia para la fecha Fifa de amistosos: renovación total

Lista de borrados de Néstor Lorenzo en Selección Colombia: despedida para varios referentes

Estos son los llamados para la renovación en Selección Colombia:

Daniel Arcila - León (México)

León (México) Juan Manuel Rengifo - Atlético Nacional

Atlético Nacional Kevin Andrade — Zenit (Rusia)

— Zenit (Rusia) Édier Ocampo — Vancouver Whitecaps (Estados Unidos)

— Vancouver Whitecaps (Estados Unidos) Matías Orozco — Castellón (España)

— Castellón (España) Jhon Solís — Birmingham City (Inglaterra)

— Birmingham City (Inglaterra) Samuel Velásquez — Atlético Nacional

— Atlético Nacional Kevin Viveros — Athletico Paranaense (Brasil)

— Athletico Paranaense (Brasil) Camilo Durán — Celtic (Escocia)

— Celtic (Escocia) Roger Caicedo — Brujas (Bélgica)

— Brujas (Bélgica) Óscar Perea — América (México)

Perfil de cada uno

Kevin Andrade – Zenit

Inició su carrera profesional en América de Cali, club con el que debutó y consiguió títulos nacionales. Pasó luego a Platense de Argentina. Posteriormente, jugó en el Baltika de Rusia, donde ganó la Primera División en 2024/25, antes de llegar al Zenit en 2026, equipo con el que conquistó la Supercopa rusa.

Roger Caicedo - Brujas

Defensor nacido en 2006, se formó en Atlético Nacional y comenzó a sumar minutos con el primer equipo en 2025. Su siguiente destino fue el Brujas de Bélgica, donde comenzó su experiencia internacional a nivel de clubes.

Édier Ocampo – Vancouver Whitecaps

Se formó en las divisiones menores de Atlético Nacional; con estos ganó la Copa Colombia y la Superliga. En 2024 fue transferido al Vancouver Whitecaps, donde se consolidó como lateral y en 2025 fue reconocido como el jugador más prometedor del club.

Samuel Velásquez - Atlético Nacional

Se formó y debutó profesionalmente con Atlético Nacional. En 2025 fue cedido al Deportes Tolima. De la mano de Lucas González regresó a Nacional en 2026 y retomó su lugar en el plantel. Con el conjunto antioqueño ha conquistado títulos de Liga, Copa Colombia y Superliga.

Jhon Solís jugando con el Birmingham City. Foto: Getty Images

Jhon Solís – Birmingham City

De la cantera de Atlético Nacional donde debutó. 2023 fue transferido al Girona, donde disputó 61 partidos oficiales entre Liga, Copa y competiciones europeas. Posteriormente pasó al Birmingham City para continuar su carrera en Inglaterra.

Matías Orozco - Castellón

Se formó en las divisiones menores del Deportivo Cali y debutó profesionalmente en 2025, con apenas 17 años. Durante 2026 aumentó su participación hasta convertirse en una pieza habitual del mediocampo. Su progresión despertó el interés del Brighton, que lo compró y posteriormente llegó al Castellón cedido.

Juan Manuel Rengifo - Atlético Nacional

El que todo el FPC pedía. En 2026 ha tenido una participación importante, con más de 1.900 minutos en la Primera A y registros de siete goles y siete asistencias. Su rendimiento le abrió la puerta de la Selección Colombia de mayores.

Daniel Arcila - León

De la cantera del Envigado, club con el que debutó profesionalmente en 2021. Permaneció en la Cantera de Héroes hasta 2025, luego de disputar 80 partidos. Ese año en León de México comenzó a ganar protagonismo y se convirtió en una de las novedades de la convocatoria.

Camilo Durán, atacante colombiano que brilla en el Celtic Foto: PA Images via Getty Images

Camilo Durán - Celtic

Se dio a conocer estando en el Qarabag de Azerbaiyán, donde marcó nueve goles. En julio de 2026 fue contratado por el Celtic. Su inicio en Escocia fue destacado, con goles y asistencias en sus primeros partidos.

Óscar Perea - América de México

Formado en Atlético Nacional. En 2024 fue transferido al Strasbourg de Francia y posteriormente jugó cedido en AVS de Portugal. En 2026 regresó al continente americano para incorporarse al América de México.

Kevin Viveros - Athletico Paranaense

En Atlético Nacional estuvo entre 2024 y 2025. Posteriormente, se trasladó al Athletico Paranaense de Brasil. En 2026 se convirtió en uno de los principales goleadores del Brasileirão.