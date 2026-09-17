Sobre las 3:00 p.m. de este jueves está programada una rueda de prensa en la Sede Deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol donde Néstor Lorenzo entregará la primera lista de convocados luego del Mundial 2026.

En ella ya no aparecerán nombres como James Rodríguez o Juan Fernando Quintero. E incluso se habla de que Luis Díaz tampoco estaría siendo el gran palo al tratarse del mejor jugador colombiano en la actualidad en Europa.

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“Decisión tomada”

Para el guajiro no ha sido el arranque de temporada esperado en Bayern Múnich. En sus primeros juegos con el cuadro de la Bundesliga no se le ha visto certero frente al arco, ya se habla de un bache temporal y su DT, Vincent Kompany hace un análisis de su situación temporal.

Justamente ese sería el motivo de Néstor Lorenzo para ‘bajar’ de un nuevo llamada de la Tricolor al extremo colombiano.

Néstor Lorenzo reclama por una falta cometida a Luis Díaz durante el Mundial 2026 Foto: Getty Images via AFP

Al parecer, el plan que tiene en mente el estratega argentino busca que Díaz vuelva a tener un nivel superlativo en su club. Los próximos amistosos contra México, Paraguay y Perú son importantes, pero el desgaste de Lucho viajando a Estados Unidos le cortaría la posibilidad de seguir trabajando en su equipo para recuperar el nivel que se le conoce.

Claramente si llega a confirmarse que Díaz no está, es un golpe, pero se podría llegar a entender que es por su bien en medio de una sequía de gol que vive con Bayern.

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Quien sacó a la luz esa supuesta determinación de Néstor Lorenzo fue el periodista Juan Felipe Cadavid, en La FM: “Lucho no va a venir a los partidos de selección Colombia de ahorita septiembre y octubre”.

Al parecer, entre las partes se llegó a un acuerdo: “Es una decisión tomada con el cuerpo técnico, que le dijo vaya y empiece la temporada, póngase a punto y cuando ya lo necesitemos, viene otra vez”.

Baja productividad en Alemania

Haber sido tan arrollador en la primera campaña con Bayern Múnich y no igualar eso en la segunda, es lo que está condenando hoy día al guajiro. A pesar de no contar con grandes números, directivos y miembros del club germano siguen confiando plenamente en él.

Max Eberl, director deportivo del elenco rojo es consciente del mal momento que pasa Díaz: “¿Quién soy yo, como defensor que nunca ha marcado un gol, para decirle a Lucho Díaz cómo puede mejorar su definición? Lucho no tiene el ritmo en este momento”.

Luis Díaz se saluda con su técnico Vincent Kompany en el Bayern Múnich Foto: dpa Picture-Alliance via AFP

Al igual que las veces pasadas, una de las voces con mayor peso entre los de Múnich apuntó a que no preocupa la sequía por la que pasa Díaz: “Probablemente está pensando: ‘¿La golpeo de primera o doy un toque más?’. Y para entonces, el balón ya se ha ido. En algún momento, su sequía terminará”, le auguró.

Por esta misma línea han declarado Vincent Kompany, Jonas Urbig, portero suplente luego de ver que Luis solo lleve un gol en tres partidos de Bundesliga, ninguno en Champions y Copa, además, de fallos insólitos debajo del arco.