Marbelle reaccionó a palabras de Lucía, hija de Abelardo De La Espriella, y lanzó vainazo a petristas: “No servían para nada”

Lucía De La Espriella se pronunció públicamente sobre el nuevo compromiso que asumirá en el marco de una iniciativa enfocada en el trabajo social y el respaldo a distintas comunidades del país. La joven utilizó sus redes sociales para expresar su reacción después de ser designada embajadora de los voluntarios de NU3.

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El nombramiento se produjo recientemente durante un encuentro al que asistió junto a su madre, la primera dama Ana Lucía Pineda. Tras conocerse esta nueva responsabilidad, Lucía compartió un mensaje en el que manifestó la felicidad que le produce hacer parte de este proyecto.

“Recibo con muchísima alegría y gratitud la designación como embajadora de los voluntarios de NU3”, expresó la joven, quien también agradeció la confianza que depositaron en ella para asumir este papel.

En su mensaje, Lucía De La Espriella explicó que espera desarrollar esta labor desde el servicio y el acompañamiento a quienes requieren apoyo. “Gracias por confiar en mí y permitirme ser parte de una misión que nos invita a servir, acompañar y aportar a quienes más lo necesitan”, señaló.

Finalmente, aseguró que afrontará esta etapa con disposición para aprender y contribuir a las iniciativas sociales. “Asumo este compromiso con el corazón dispuesto a aprender, ayudar y sumar voluntades, porque estoy convencida de que juntos podemos transformar vidas”, agregó.

Ante esto, Marbelle decidió tomar la palabra y reaccionar al mensaje que entregó la hija del presidente, indicando que Lucía De La Espriella es una niña para admirar, elogiar y detallar, precisamente por su inteligencia y su labor desde pequeña.

“Una niña hermosa, educada, inteligente y bien criada por sus padres… Una niña de mostrar!“, escribió, citando el post de SEMANA donde se veía a la joven hablando.

Marbelle no dudó en tirarle una pulla a algunos políticos de izquierda, asegurando que ellos no eran personas gratas para observar y dialogar.

“No como esos cubios deformes que además no servían para nada!”, agregó.