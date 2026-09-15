Jorge Villamizar respondió a Iván Cepeda por reacción al protocolo de Abelardo De La Espriella para entrar a universidades en disturbios

El senador Iván Cepeda se pronunció sobre el anuncio del presidente Abelardo De La Espriella de implementar un nuevo protocolo para responder a los disturbios registrados en universidades del país. El tema ha generado debate debido a los enfrentamientos y hechos de alteración del orden público que se han presentado en algunas instituciones educativas durante los últimos años.

Andrea, la hija de Petro, culpó a Iván Cepeda por perder las elecciones y le hizo fuertes críticas, “los votos que ganó Cepeda son los de Petro”

Durante su más reciente alocución, el mandatario sostuvo que la autonomía universitaria no puede estar por encima de la preservación del orden público. En ese sentido, aseguró que su Gobierno respetará las manifestaciones pacíficas que se desarrollen dentro de la Constitución y la ley, pero advirtió que acciones como el vandalismo, la destrucción de infraestructura y las agresiones contra la Fuerza Pública o civiles no pueden ser consideradas formas legítimas de protesta.

Las declaraciones provocaron una respuesta de Cepeda, quien utilizó su cuenta de X para expresar su desacuerdo con la postura del jefe de Estado. “Rechazo la violación de la autonomía universitaria”, escribió el senador, quien además cuestionó la posibilidad de que la Policía ingrese a los campus universitarios.

El dirigente político también confirmó que el Pacto Histórico, al igual que lo había anunciado previamente el expresidente Gustavo Petro, recurrirá al derecho a réplica frente a la alocución presidencial.

En su pronunciamiento, Cepeda rechazó categóricamente el eventual ingreso de la Policía a las universidades y cuestionó el argumento de que la autonomía de estas instituciones deba ceder frente al orden público.

Ante esto, Jorge Villamizar, famoso cantante, reaccionó y se fue contra el político, asegurando que su posición era cuestionable.

El artista, que ha reprochado el actuar de Petro en varias ocasiones, arremetió contra el excandidato del Pacto Histórico, mencionándole que no le sorprendía que rechazara las declaraciones de Abelardo De La Espriella; es un caso de este tipo.

“Cómo no la va a rechazar”, escribió en un post, plasmando su descontento con este tipo de pronunciamientos.