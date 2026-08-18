Petro reacciona a primera alocución presidencial de Abelardo De La Espriella y dice que pedirán réplica: “Absurdamente ineficaz”

El presidente Abelardo De La Espriella realizó este lunes su primera alocución presidencial, en la cual entregó varios detalles de lo que está siendo la atención del terremoto del pasado 10 de agosto y cómo será el plan de reconstrucción para los sitios más afectados, entre otras temas.

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Las palabras del jefe de Estado desataron las reacciones de sectores políticos y sociales, una de ellas fue la del expresidente Gustavo Petro, quien ha sido muy crítico por la forma en la que el Gobierno ha afrontado la emergencia.

A través de su cuenta de X, el exmandatario afirmó que es necesario pedir la réplica para contestar a lo dicho por De La Espriella, por lo que muy seguramente es lo que hará el Pacto Histórico, movimiento del que es el líder natural.

Según dijo, la idea es dejar en evidencia que la respuesta del Ejecutivo no ha sido la mejor y mostrar, de acuerdo con él, cuál es la dirección que debería tomar el país.

“He de pedir la réplica que ordena la ley para hablar por todos los canales para demostrar cómo ha sido absurdamente ineficaz la ayuda a las víctimas del terremoto y cuál es el rumbo a seguir por la sociedad colombiana del terremoto”, escribió.

Después de este mensaje, Petro reaccionó a la inspección que hizo el presidente al buque hospital Benkos Biohó durante su paso por Buenaventura.

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El exjefe de Estado recordó que fue durante su gobierno que esta embarcación comenzó a funcionar con un personal médico completo. “Abelardo no contrató el personal de salud al entrar el Gobierno porque no sabía de la existencia del buque”, dijo.

“Solo hasta varios días después del terremoto y sabiendo por mis trinos su existencia fue que se pudo poner de nuevo en marcha”, añadió.

Por último, Petro escribió: “No reconocimiento hizo del sistema de prevención y atención primaria que se está muriendo” (sic).