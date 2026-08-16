Alcalde de Pereira desmiente a Petro por supuesto retiro de rescatistas tras terremoto: “Necesitamos ayuda, no desinformación”

La controversia por las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto en Pereira escaló este domingo 16 de agosto. El alcalde Mauricio Salazar Peláez salió a desmentir públicamente las afirmaciones de Gustavo Petro, quien horas antes lo acusó de supuestamente desalojar a rescatistas colombianos mientras todavía habría personas bajo los escombros.

Tras fuerte llamado de Abelardo De La Espriella a ministra de las TIC, renunció secretaria general; trabajó en el gobierno Petro

Salazar publicó una “aclaración pública” en sus redes sociales y calificó como falsa la información que está circulando. El mandatario aseguró que desde su administración no existe ninguna orden para retirar o suspender las operaciones de búsqueda de posibles sobrevivientes.

“Ante la información falsa que está circulando, quiero ser absolutamente claro: NO SE HA ORDENADO NI SE ORDENARÁ suspender o retirar las labores de búsqueda y rescate mientras los equipos especializados determinen que existe posibilidad de encontrar vida”, afirmó Salazar.

Petro había lanzado fuertes acusaciones

La respuesta se produjo después de que Petro reaccionara a un balance publicado por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, en el que este último advertía que todavía habría personas bajo los escombros en Pereira.

“Todavía hay gente viva bajo los escombros”, escribió Petro antes de asegurar que el alcalde “no puede desalojar a los rescatistas colombianos porque creen que son de la primera línea”.

El expresidente también afirmó que los rescatistas estarían siendo reemplazados por “retroexcavadoras de los israelíes” y relacionó el uso de esa maquinaria con la remoción de escombros en Gaza.

Finalmente, lanzó una dura frase contra Salazar: “No sea bruto, primero es la vida que los negocios inmobiliarios”.

Frente a esas afirmaciones, el alcalde sostuvo que las decisiones sobre la continuidad de las operaciones no dependen de consideraciones políticas, sino de los equipos especializados que trabajan sobre el terreno.

Todavía hay gente viva bajo los escombros y por eso el alcalde de Pereira no puede desalojar a los rescatistas colombianos porque creen que son de la primera línea y los reemplaza por retroescavadoras de los isrealíes hechas para limpiar los destrozos de sus propios misiles sin… https://t.co/ByXixo3t7a — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 16, 2026

“Son los equipos técnicos de rescate quienes determinan”

Salazar explicó que en la zona se encuentra un equipo especializado del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, que trabaja conjuntamente con organismos de socorro y voluntarios.

“Son los equipos técnicos de rescate, con su conocimiento, experiencia y aplicación de protocolos nacionales e internacionales, quienes determinan cómo y hasta cuándo se desarrollan estas labores”, afirmó.

El mandatario también pidió prudencia frente a las versiones difundidas en medio de una emergencia en la que Pereira permanece entre las ciudades más golpeadas por el terremoto y donde continúan las labores entre edificaciones colapsadas.

José Patiño, cara a cara con el dolor tras el terremoto: habló con SEMANA de la muerte de su padre y esas angustiantes horas de búsqueda

“En medio de una tragedia de esta magnitud necesitamos responsabilidad, rigor, prudencia y unión. Este no es momento para especulaciones ni información sin verificar que pueda generar confusión o entorpecer el trabajo de quienes están salvando vidas”, manifestó Salazar.

Además, aseguró que cada decisión debe estar sustentada en criterios técnicos y tener una única prioridad: “Proteger, encontrar y salvar vidas”.

El alcalde cerró su respuesta con un mensaje contundente en medio del cruce con Petro: “Pereira necesita ayuda, no desinformación”.

El pronunciamiento abre un nuevo capítulo de la controversia por el manejo de las labores de rescate tras el terremoto. Mientras Petro sostiene que rescatistas estarían siendo apartados, Salazar lo niega y asegura que las operaciones continuarán mientras los especialistas determinen que existe posibilidad de encontrar vida.