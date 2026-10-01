Golpe al ELN: Policía de Pereira incauta dron que tendría como destino Chocó y Cauca

La Policía incautó en vías de Risaralda un dron y una cámara de alta tecnología que, según labores de inteligencia, tendrían como destino el Frente de Guerra Occidental del ELN.

Terroristas atacaron con drones kamikaze radares aéreos en Candelaria, en el Valle del Cauca. Imágenes son impresionantes

Un dron y una cámara de alta tecnología, valorados en más de $76 millones, fueron incautados por la Policía Metropolitana de Pereira durante un procedimiento realizado en carreteras de Risaralda.

Según información de inteligencia, los equipos presuntamente iban a ser utilizados por el Frente de Guerra Occidental del ELN y eran transportados desde Bello, Antioquia, con destino a Cartago, Valle del Cauca.

La incautación de la mercancía se realizó el pasado miércoles 30 de septiembre.

Según el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, esta alerta coincide con el quinto aniversario de la muerte de Fabián, identificado como cabecilla de esa estructura del ELN.

Los equipos habrían sido enviados para fortalecer actividades de inteligencia y acciones delictivas en los departamentos del Valle del Cauca y Chocó.

Según la Policía, el resultado de la operación afecta la capacidad logística de esta estructura criminal y evita el uso de esta tecnología para actividades delictivas.

La incautación se produjo en medio de una alerta de seguridad relacionada con información de inteligencia sobre posibles intenciones del Frente de Guerra Occidental de ejecutar acciones contra integrantes de la Fuerza Pública.

La Policía señaló que impedir la llegada de estos dispositivos representa una afectación a la capacidad logística de la estructura, teniendo en cuenta las posibilidades que ofrece este tipo de tecnología para realizar labores de vigilancia y reconocimiento.

Un ejemplo de esta situación fue la reciente situación de alerta que se registró el pasado miércoles 16 de septiembre en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca, luego de que ciudadanos reportaran ataques a radares aéreos con drones en el sector rural conocido como Callejón Pío Pío.