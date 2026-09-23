Pánico en Chaparral en medio de evacuación por temblor de este miércoles 23 de septiembre

Un temblor de magnitud 4.5 sacudió el centro y occidente del país en la tarde de este miércoles 23 de septiembre, sobre las 3:09 p. m., teniendo como epicentro el municipio de Chaparral, en el departamento del Tolima.

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De acuerdo con los datos geológicos, el movimiento telúrico registró una profundidad de carácter superficial (inferior a los 30 kilómetros), factor determinante para que el sacudón se percibiera con particular fuerza en múltiples regiones del territorio nacional.

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A pesar de que la ubicación geográfica del evento se concentró en el sur tolimense, la onda sísmica se sintió con alta intensidad en distritos lejanos, provocando la activación inmediata de protocolos de emergencia y la salida apresurada de miles de personas desde viviendas, complejos de oficinas, colegios, universidades y centros asistenciales.

Evacuaciones en Tolima, Cali y el Eje Cafetero

La fuerza del movimiento se evidenció en la propia Alcaldía de Chaparral, donde los funcionarios tuvieron que abandonar de forma urgente las instalaciones administrativas.

Evacúan algunos lugares de Cali, como la Zona Franca, por el sismo de esta tarde. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/fE5HKrfAl0 — Revista Semana (@RevistaSemana) September 23, 2026

En Ibagué, capital departamental, el pánico se apoderó del centro de la ciudad, obligando a trabajadores e inquilinos a congregarse en parques y vías públicas como medida de prevención ante el riesgo de colapsos o desprendimiento de estructuras.

El impacto del sismo se extendió con fuerza hacia el occidente colombiano. En la ciudad de Cali, el personal laboral de la Zona Franca desocupó masivamente los edificios, mientras que en Pereira, Risaralda, se registraron desalojos preventivos en sedes institucionales emblemáticas como el edificio de la Cámara de Comercio.

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El movimiento telúrico se registró a las 3:09 de la tarde de este miércoles y tuvo una profundidad superficial, menor a 30 kilómetros, localizado a 20 km de Roncesvalles, según el Servicio Geológico… pic.twitter.com/akRfkw5rhD — El Cronista.co (@cronistaibague) September 23, 2026

Diversas instituciones educativas de educación básica y superior en estas capitales debieron suspender temporalmente sus actividades.

Reporte de los organismos de socorro

A pesar de la zozobra generalizada generada por el temblor y de las imágenes que circularon en plataformas digitales sobre las masivas evacuaciones urbanas, las autoridades locales emitieron partes de tranquilidad. Los cuerpos de socorro desplegaron un monitoreo preventivo en los cascos urbanos y sectores rurales adyacentes a la zona epicentral.

#Ibagué | Evacuaron edificios en el centro de Ibagué por el sismo de magnitud 4.5 que tuvo como epicentro el municipio de Chaparral. Es el temblor más fuerte registrado, hasta ahora, del enjambre de 450 que inició desde el pasado domingo.https://t.co/qRQodC6mox pic.twitter.com/1oMQN9nf9l — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 23, 2026

El Cuerpo de Bomberos de Chaparral confirmó que, a pesar de la fuerte sacudida, no se reportaron afectaciones en la infraestructura física del municipio ni personas lesionadas. Por tal motivo, los organismos de respuesta no han requerido activar despliegues de atención de desastres, manteniendo la vigilancia activa en la jurisdicción.