¿Qué está pasando en Chaparral? SGC detectó dos sismos en menos de diez minutos en medio del enjambre

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) registró este miércoles 23 de septiembre dos movimientos sísmicos con epicentro en Chaparral, Tolima, en un intervalo de menos de diez minutos.

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De acuerdo con los boletines actualizados de la entidad, el primer evento ocurrió a las 2:53 p. m., con una magnitud de 3,3 y una profundidad superficial. Minutos después, a las 3:09 p. m., se reportó un segundo movimiento, esta vez de magnitud 4,5 y también con una profundidad superficial, es decir, menor a 30 kilómetros.

Ambos eventos fueron identificados con epicentro en el municipio de Chaparral, en el departamento del Tolima. La cercanía entre los dos registros llamó la atención debido a que se presentaron con apenas 16 minutos de diferencia.

El segundo movimiento tuvo una magnitud superior al primero, por lo que el SGC habilitó nuevamente su mecanismo para que las personas que hayan percibido el evento puedan reportarlo a través de la plataforma oficial de la entidad.

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