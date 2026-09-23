Los Pachenca, la herencia maldita del exparamilitar Hernán Giraldo, depredador sexual de menores de edad

La crisis actual de orden público en Santa Marta por cuenta de Los Pachenca o Conquistadores de la Sierra tiene un origen que se remonta a por lo menos dos décadas, según documentos secretos de la Fuerza Pública.

Línea de mando y control del Los Pachenca. Foto: Suministrado a SEMANA

El origen data de 1982 cuando Hernán Giraldo, conocido por algunos artículos académicos como el depredador sexual de la sierra, creó la organización delincuencial de Los Chamizos, bajo una supuesta fachada de grupo de autodefensa que le brindaba seguridad a comerciantes de Santa Marta.

El documento señala que: “El arraigo y ADN criminal que ha llevado a la gestación de la actual organización (Pachenca o Conquistadores de la Sierra) se remonta a 1982 con el surgimiento de una organización armada denominada Los Chamizos, creada por Hernán Giraldo bajo la apariencia de grupo de autodefensa que en principio prestaba sus servicios a comerciantes de Santa Marta”.

Despliegue criminal de Los Pachenca en el caribe colombiano. Foto: Suministrado a SEMANA.

Señala el documento que luego se fue extendiendo a la Sierra Nevada donde tomó el control del manejo de la marihuana. “Actividad que en ese momento representaba una de las principales fuentes de finanzas ilícitas de la región”.

Luego y debido al poderío ilegal, Los Chamizos se transformaron en Autodefensas del Mamey. “En alusión a la vereda El Mamey, primera área geográfica donde sostuvieron combates con las extintas Farc”, indica el documento de inteligencia militar.

Ya para el 2021, se adhirieron a las entonces Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, bajo el frente resistencia Tayrona, dependiendo del Bloque Norte, hasta su desmovilización en el 2006.

Tras la extradición a los Estados Unidos de Giraldo, los exintegrantes del Frente Tayrona hicieron parte de diferentes Bacrim, Bandas Criminales como las denominaron en su momento las autoridades.

El fusil decomisado a Los Pachenca tiene la capacidad de derribar helicópteros. Foto: Ministerio de Defensa

Existieron: Oficina del Caribe, Clan Giraldo, Nevados, entre otros. Dando apertura a una fase de disputas por el control del territorio y rentas ilícitas.

Para el año 2016 los mencionados grupos criminales se agruparon bajo una misma sombrilla del delito conocida como Los Pachenca, bajo el mando y control de Jesús María Aguirre, alias Chucho Pachenca.

En 2008 Hernán Giraldo fue extraditado a EE.UU por delitos relacionados con narcotráfico. Foto: afp

“A partir del 2018-2019 se evidencia el cambio de denominación a Conquistadores de la Sierra Nevada, dando apertura a actividades políticas, propaganda e instrumentalización social de la población civil”, indica el informe militar.

En el 2024 la Corte Suprema de Justicia confirmó la expulsión de Giraldo de Justicia Paz tras comprobarse que continuó cometiendo delitos sexuales contra menores de edad.

“En la solicitud de exclusión, la Fiscalía allegó documentos que muestran que antes de ser extraditado a los Estados Unidos, Giraldo Serna pidió autorizar el ingreso de menores de edad, a las cárceles de La Ceja, La Paz de Itagüí y La Modelo de Barranquilla”, señaló el alto tribunal.

Agregó la corte que “de acuerdo con las pruebas allegadas a la actuación, se tiene que una mujer de confianza de Giraldo Serna habría sido la encargada de llevar a las niñas hasta esos centros de reclusión, para que sostuvieran encuentros sexuales con el exparamilitar. Contra esa persona cursa proceso por trata de personas, explotación sexual e inducción a la prostitución”.