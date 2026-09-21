Cayó alias Cholo, el heredero de El Menor en la banda criminal Los Pachenca

En un operativo del grupo antinarcóticos de la Policía en el departamento de Magdalena, que resultó en un enfrentamiento con estructuras de los llamados Conquistadores de la Sierra, uniformados dieron de baja a alias Cholo, cabecilla de esa organización criminal y quien tomó su control luego de la muerte de alias Bendito menor.

Fuentes de la Policía confirmaron que este delincuente asumió el poder de uno de los frentes de esta organización criminal y continuó las actividades relacionadas con la extorsión, el secuestro y el tráfico de estupefacientes.

En los operativos que adelanta el grupo antinarcóticos en esa zona del país, donde hace años el control estaba en manos de los traficantes, estos decidieron enfrentarse a los miembros de la fuerza pública y como resultado alias Cholo término muerto.

Juan Pérez Villanueva, alias Cholo, estaba en el organigrama criminal que construyó la Fiscalía y la Policía para establecer la responsabilidad que tendrían los cabecillas en esa banda de delincuentes, que durante los últimos tres años ha mantenido bajo zozobra a la población, mientras presentaban sus credenciales como gestores de paz.

Justamente, SEMANA presentó el prontuario criminal de alias El Menor y de alias Cholo cuando sus cabecillas se sentaban en mesas de paz con el entonces gobierno de Gustavo Pedro, quien les entregó estatus de negociadores y la imposibilidad de ser capturados.

La cúpula de la Policía y el Ejército viajará este martes a la ciudad de Santa Marta para entregar detalles de este operativo y hablar de la importancia de ese delincuente para la estructura criminal, así como de los hallazgos tras las diligencias y lo que viene para esta banda.