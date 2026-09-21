El juez 27 penal municipal con función de control de garantías suspendió la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Miguel Quintero Calle por petición del abogado Santiago Trespalacios Carrasquilla.

En la jornada de este lunes, 21 de septiembre, Majer Abushihab, el abogado del Área Metropolitana, en calidad de víctima, expuso nuevas pruebas para apoyar a la Fiscalía y a la Procuraduría en su petición de que Miguel Quintero Calle sea enviado a la cárcel.

Además, su exposición durante cinco horas se centró en los señalamientos que los testigos de la Fiscalía han hecho contra Miguel Quintero Calle y contra Sebastián de Dios Ortega Urán.

Miguel Quintero Calle (arriba a la izquierda), Álvaro Alonso Villada García, Vanessa Álvarez Restrepo y Sebastián de Dios Ortega, investigados por el escándalo de corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Foto: Tomado de la fallida audiencia de imputación de cargos.

Los dos ya fueron imputados en esta causa por interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en favor de terceros.

Si bien ni Quintero Calle ni Ortega Urán eran funcionarios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la Fiscalía ha insistido en su presunta participación en el entramado de corrupción para saquear recursos de esa entidad.

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A Miguel Quintero Calle, la Fiscalía lo señala de ser el cerebro detrás de esa “maquinaria criminal” a través de la cual se firmaron seis contratos con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí por más de 17 mil millones de pesos para entregar kits de bioseguridad en la pandemia del covid-19 y capacitar a los cuerpos de bomberos de los otros nueve municipios del Área Metropolitana.

A Ortega Urán de haber participado en la recepción de parte de esos recursos.

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Los dos niegan ser responsables de cualquier delito, sin embargo, en el caso de Quintero Calle la Fiscalía, la Procuraduría y ahora el abogado Abushihab pidieron que sea enviado a prisión.

Igual petición hizo el jurista en el caso de Ortega Urán. En su consideración, los dos tienen los medios para que torpedear el proceso investigativo.

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Este lunes, luego de cinco horas de audiencia y cuando la diligencia se iba a suspender para reiniciar el martes, 22 de septiembre, el abogado Santiago Trespalacios solicitó más tiempo para revisar las contundentes pruebas exhibidas contra su cliente.

La petición fue respaldada por las partes y, según anunció el juez 27 penal municipal con función de control de garantías, solo hasta el lunes, 28 de septiembre, a las 2:00 p. m. se reiniciará la diligencia.