“Qué tristeza”: Federico Gutiérrez se pronuncia sobre el asesinato en Medellín de Esteban Ramírez Parra, el jefe de ventas de Coca Cola

Con articulación de la Policía en Bogotá, las autoridades buscan a los asesinos de Esteban Ramírez Parra, un hombre de 37 años que sufrió un disparo en la cabeza en momentos en que ladrones le robaban una cadena de oro y dos teléfonos celulares en Medellín.

El atraco se presentó en la noche del viernes 18 de septiembre, después de que Esteban compartiera con su familia en un lugar de comidas rápidas en el sector de Belén, en el occidente de la capital antioqueña.

Cuando él y su hermana regresaban a casa, cayeron en una trampa tendida por los delincuentes: estos simularon un accidente de tránsito para que la hermana de Esteban detuviera su auto y ahí amenazarlos.

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A la hermana, según supo SEMANA, los ladrones le arrebataron el teléfono celular y una cadena de oro cuando bajó la ventanilla.

En medio de esos hechos, otro de los ladrones se acercó a Esteban para arrebatarle una cadena y su teléfono celular, pero cuando la víctima levantó sus manos dentro del carro para decirle que él no tenía nada de valor, el delincuente le disparó.

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En medio del caos, los delincuentes huyeron, mientras la hermana de Esteban se las arregló para llevarlo a la Clínica de Occidente, donde el hombre murió el domingo hacia la 1:30 p. m.

“No hay nada más importante que la vida; a mí me tiene muy triste, fue asesinado por unos desgraciados por robarle una cadena de oro y dos celulares”, manifestó en X el alcalde, Federico Gutiérrez.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMAN

El mismo mandatario señaló que ya habló con el director de la Policía, general Jesús Alejandro Barrera Peña, para que se investigue a profundidad este caso.

“Vamos avanzando bien en las investigaciones y vamos a dar los resultados. Qué tristeza que estos hechos ocurran y el contraste: tenemos el mes menos violento de la historia de Medellín con tres homicidios y justo pasa este caso tan terrible. Habrá justicia y yo mismo me encargo”, indicó.

Coca Cola Femsa-Colombia, la empresa a cargo de la multinacional de bebidas en el país, se pronunció sobre lo ocurrido con Esteban, que era su jefe de ventas en Quindío.

“Con profundo dolor lamentamos la pérdida de nuestro compañero Esteban Ramírez Parra. Rechazamos profundamente todo acto de violencia que enlute a las familias y a nuestra sociedad”, indicaron.

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Y agregó la compañía: “Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil y agradecemos a Esteban por su compromiso, su calidad humana y la huella que dejó en nuestra organización. Lo recordaremos siempre con respeto, gratitud y cariño”.

Esteban es velado en el cementerio Jardines Montesacro y sus exequias serán allí mismo el martes 22 de septiembre, a las 4:15 p. m.