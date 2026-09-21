El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y los organismos de gestión del riesgo emitieron el boletín meteorológico correspondiente al periodo del 21 al 25 de septiembre.

Clima en Colombia: Ideam alerta por fuertes lluvias y tormentas en varias regiones; así estará el tiempo este 21 de septiembre

Las proyecciones climatológicas confirman un predominio de precipitaciones constantes en el occidente, noroccidente y norte del territorio nacional, con especial afectación en la franja costera del océano Pacífico y diversos sectores de las regiones Andina y Caribe.

Antes de celebrar Amor y Amistad, tenga esto en cuenta: así estará el clima este fin de semana

Lunes 21 de septiembre

Durante la jornada de inicio de semana, se registraron lluvias de variada intensidad en las zonas del occidente, noroccidente y norte del país, abarcando el océano Pacífico y sus áreas próximas al litoral.

De igual manera, las precipitaciones se extendieron hacia sectores del occidente de la región Andina y áreas puntuales del mar Caribe. En contraste, las regiones de la Orinoquía y la Amazonía mantuvieron un comportamiento de lluvias aisladas, concentradas principalmente en horas de la noche y la madrugada.

Martes 22 y miércoles 23 de septiembre

Para el martes 22, las precipitaciones de variada intensidad continuaron sobre el occidente colombiano, el océano Pacífico y el centro-occidente de la región Andina, mientras que en la Orinoquía y Amazonía se presentaron lluvias ligeras.

Asimismo, las autoridades reportaron un descenso en las temperaturas mínimas durante la madrugada en zonas altas de la cordillera Oriental. Hacia el miércoles 23, las condiciones atmosféricas mantendrán la inestabilidad en el Pacífico, con un incremento gradual de lluvias de moderadas a fuertes en el norte de la región Andina y la costa Caribe.

Jueves 24 y viernes 25 de septiembre

Figura: Pronóstico de precipitación acumulada en 24 horas para el 25-09-2026. Nota: La escala de colores indica la cantidad de precipitación acumulada (en milímetros). Foto: Ideam

Durante el jueves 24, la persistencia de los núcleos nubosos mantendrá precipitaciones puntuales más fuertes en sectores de las regiones Andina y Caribe, acompañadas de lluvias dispersas en el oriente y sur de la Orinoquía y Amazonía.

Finalmente, para el cierre de la semana el viernes 25, los modelos prevén un aumento significativo en la cobertura e intensidad de las lluvias a nivel nacional. Los mayores acumulados de agua se concentrarán en las regiones Pacífica y Andina, con núcleos fuertes en el centro-occidente y noroccidente del país.