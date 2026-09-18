Antes de celebrar Amor y Amistad, tenga esto en cuenta: así estará el clima este fin de semana

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió el reporte oficial sobre las condiciones atmosféricas que se registrarán en el país durante el fin de semana del 18 al 20 de septiembre de 2026.

Lluvias y tiempo seco marcarán el clima en Colombia este 17 de septiembre, según el Ideam: así estarán las regiones

La entidad advirtió sobre variaciones en las precipitaciones que podrían incidir en las actividades al aire libre programadas con motivo de la celebración del Día de Amor y Amistad.

Pronóstico del clima en Colombia: las zonas donde más lloverá esta semana del 14 al 18 de septiembre

El comportamiento del clima mantendrá nubosidad variable e intercalación entre periodos secos y episodios lluviosos en las distintas regiones geográficas del territorio nacional.

Viernes 18 de septiembre

El inicio de la jornada festiva está marcado por un incremento en la nubosidad y la presencia de lluvias. Se prevén lluvias entre moderadas y fuertes, acompañadas en algunos sectores por actividad eléctrica, en departamentos del Caribe como La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba.

De igual forma, las precipitaciones intensas afectarán las regiones Andina y Pacífica en Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Asimismo, se reportarán precipitaciones en Casanare, Vichada, Meta, Guainía, Guaviare y Vaupés, mientras que en Tolima, sur del Huila, Arauca, Putumayo y Amazonas se registrarán lluvias de carácter disperso.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se mantendrá tiempo predominantemente seco con cielo parcialmente nublado.

Sábado 19 de septiembre

Durante las primeras horas de la mañana y la tarde del sábado, prevalecerán las condiciones de tiempo seco en la mayor parte del territorio nacional, con cielos entre despejados y parcialmente nublados.

Sin embargo, hacia el final de la tarde y el transcurso de la noche, se presentará un cambio en el patrón atmosférico con lluvias de variada intensidad.

Las precipitaciones de mayor consideración, acompañadas de tormentas eléctricas locales, se concentrarán principalmente en sectores del Caribe, la región Andina, la franja Pacífica, la Orinoquia y la Amazonia, afectando zonas del Urabá, Antioquia, Santanderes, Eje Cafetero y la costa pacífica.

Por su parte, en Cundinamarca, Tolima, Huila, Meta, Caquetá y Putumayo se pronostican únicamente lluvias ligeras, mientras que la región insular presentará posibilidad de precipitaciones en el sur y occidente de las islas.

Domingo 20 de septiembre

Para el cierre del fin de semana, el reporte técnico señala la consolidación de tiempo seco en amplios sectores de las regiones Orinoquia y Amazonia, al igual que en el centro-sur de la región Andina y la zona oriental del Caribe.

Por el contrario, a partir del mediodía y durante la noche se esperan precipitaciones de diversa intensidad en la franja occidental del país, abarcando departamentos del litoral Caribe, la región Pacífica y el noroccidente andino. En áreas de Cundinamarca, Tolima, Huila y la Amazonia se mantendrá la probabilidad de lloviznas intermitentes.