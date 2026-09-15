El pronóstico del Ideam anticipa lluvias en varios departamentos de la Orinoquía y la Amazonía, mientras Bogotá tendrá una jornada con cielo parcialmente nublado y posibilidad de lloviznas en la tarde.

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Así estará el tiempo en las principales regiones colombianas

Región Caribe: Se esperan cielos entre parcial y mayormente nublados, con lluvias de moderadas a localmente fuertes durante la tarde y la noche en sectores de la Baja Guajira, sur de Magdalena, Cesar, Bolívar y Córdoba.

En gran parte de la Alta Guajira y el norte de Magdalena predominarían las condiciones mayormente secas.

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina: Se prevén cielos con nubosidad variada y probabilidad de lluvias intermitentes, especialmente durante la tarde y la noche.

Región Pacífica: Se pronostica una jornada entre parcial y mayormente nublada, con precipitaciones de moderadas a fuertes, especialmente en horas de la tarde y la noche, en zonas dispersas de Chocó y el occidente de Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

En el oriente de la región existe probabilidad de tiempo seco. Sobre la plataforma marítima del Pacífico también son probables lluvias de moderadas a fuertes durante la mañana y la noche.

Región andina: Después de una mañana mayormente seca, con cielos de ligera a parcialmente nublados, se espera un incremento de la nubosidad acompañado de lluvias de moderadas a localmente fuertes durante la tarde y el inicio de la noche en sectores de Norte de Santander, Santander, Antioquia y Caldas.

Por otra parte, se estiman cielos de ligera a parcialmente nublados y tiempo seco en gran parte de Quindío, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila.

Región Orinoquía: Se estiman cielos entre parcial y mayormente nublados, con lluvias de moderadas a localmente fuertes durante la mañana y la tarde en sectores de Vichada, el occidente y oriente de Arauca y Casanare, y el sur del Meta.

Región amazónica: Especialmente durante la tarde y la noche, se esperan condiciones mayormente nubladas y precipitaciones de moderadas a fuertes en sectores de Guainía, Guaviare, Vaupés, Caquetá y Putumayo.

También existe probabilidad de lluvias de menor intensidad al norte de Amazonas, mientras que hacia el sur se espera tiempo seco.

El Ideam también prevé condiciones favorables para el registro de temperaturas máximas superiores a los promedios climatológicos de agosto en amplios sectores del Caribe, el oriente de la Orinoquía y la Amazonía, así como en parte de los valles interandinos.

Los mayores contrastes frente a la climatología se estiman en sectores de La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Atlántico, Sucre, Córdoba, Vichada y Guainía, además de algunas zonas de los valles de los ríos Magdalena y Cauca.

Estas condiciones podrían favorecer sensaciones térmicas localmente elevadas durante la tarde en buena parte de la Orinoquía, Amazonía y Pacífico, incluido su borde costero.

De igual forma se presentará esta condición en la llanura aluvial de sectores de la cuenca alta y media del Magdalena.

El Ideam preveé predominio de tiempo seco en la capital con lloviznas en algunos sectores. Foto: Getty Images

Así estará el tiempo en Bogotá

Durante la madrugada predominó el tiempo seco, con cielo mayormente nublado y una temperatura mínima cercana a los 9 °C.

Para la mañana se espera cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco.

El panorama podría cambiar durante la tarde, cuando se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, con lloviznas en el noroccidente de Bogotá.

Para la noche se espera nuevamente predominio de tiempo seco. La temperatura máxima estimada para la ciudad será de aproximadamente 19 °C.