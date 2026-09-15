Un nuevo sismo fue registrado durante la madrugada de este martes 15 de septiembre en Istmina, Chocó, informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

De acuerdo con el boletín actualizado de la entidad, el movimiento ocurrió a las 3:18 a. m., hora local, tuvo una magnitud de 3,4 y una profundidad de 40 kilómetros.

El SGC mantiene activo su sistema Sismo Sentido, una herramienta mediante la cual las personas pueden reportar si percibieron el movimiento y describir cómo lo sintieron.

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¿Sintió el temblor?

La entidad invitó a las personas que hayan sentido el sismo a reportarlo a través de su plataforma oficial. Estos reportes permiten recopilar información sobre la percepción del movimiento en diferentes zonas del país.

El registro hace parte del monitoreo permanente de la actividad sísmica que realiza el Servicio Geológico Colombiano.

Por ahora, el boletín citado del SGC no reporta daños ni personas afectadas asociados a este evento.

El reporte oficial puede consultarse en el visor de sismos del Servicio Geológico Colombiano.

Itsmina, Chocó reporto movimiento sismico a las 12:02 a. m., hora local, con una magnitud de 3,2 y una profundidad de 37 kilómetros, Foto: Redes sociales @sgcol

Otro sismo registrado en el Chocó

Un movimiento sísmico anterior se había presentado en la región del Chocó, de acuerdo a lo que informaron las autoridades.

El evento se registró a las 12:02 a. m., hora local, con una magnitud de 3,2 y una profundidad de 37 kilómetros, según el boletín actualizado del SGC. El epicentro fue localizado en Istmina, Chocó.

Hasta el momento, los boletines no reportan daños ni personas afectadas por estos evento.

Recomendaciones ante un sismo

El SGC recomienda conservar la calma y protegerse durante cualquier movimiento sísmico.

Lo ideal es alejarse de ventanas, vidrios, espejos, muebles altos, lámparas y elementos que puedan caer.

Una vez termine el sismo, se debe evacuar de manera ordenada hacia un lugar seguro y seguir las indicaciones de las autoridades.

Si la persona se encuentra conduciendo, el SGC recomienda reducir la velocidad y buscar un sitio seguro, alejado de postes, cables y otros elementos que puedan representar peligro.

En carreteras, se debe buscar un lugar seguro para detenerse y verificar posteriormente el estado de la vía.

La entidad invita a las personas que hayan sentido el movimiento a reportarlo a través de su plataforma Sismo Sentido.