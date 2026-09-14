NACIÓN

Tiembla nuevamente en Colombia, hoy lunes 14 de septiembre: su magnitud fue de 4.9

El temblor se registró a las 3:04 p.m.

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Redacción Nación
14 de septiembre de 2026 a las 3:14 p. m.
Vuelve a temblar en Colombia
Vuelve a temblar en Colombia Foto: Adobe Stock

El Servicio Geológico Colombiano reportó que, siendo las 3:02 p.m., se registró un fuerte temblor que tuvo como epicentro Istmina, Chocó.

La magnitud de este temblor, hoy lunes 14 de septiembre, fue de 4.9., con una profundidad de 39 km.

Habían pasado pocos minutos y el SGC volvió a reportar otro sismo en Istmina, Chocó, esta vez de magnitud 4.1, con una profundidad de 41 km.

Transcurridos cuatro minutos, la tierra se volvió a mover en esa población del Chocó. El SGC reportó otro movimiento telúrico de magnitud 4.4, profundidad 40 km.

En desarrollo.

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