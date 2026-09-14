Tiembla nuevamente en Colombia, hoy lunes 14 de septiembre: su magnitud fue de 4.9

El Servicio Geológico Colombiano reportó que, siendo las 3:02 p.m., se registró un fuerte temblor que tuvo como epicentro Istmina, Chocó.
La magnitud de este temblor, hoy lunes 14 de septiembre, fue de 4.9., con una profundidad de 39 km.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-09-14, 15:02 hora local Magnitud 4.9. Profundidad 39 km, Istmina - Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/H7n8s4S1JN— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 14, 2026
Habían pasado pocos minutos y el SGC volvió a reportar otro sismo en Istmina, Chocó, esta vez de magnitud 4.1, con una profundidad de 41 km.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-09-14, 15:04 hora local Magnitud 4.1. Profundidad 41 km, Istmina - Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/zTSaWDZQE0— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 14, 2026
Transcurridos cuatro minutos, la tierra se volvió a mover en esa población del Chocó. El SGC reportó otro movimiento telúrico de magnitud 4.4, profundidad 40 km.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-09-14, 15:08 hora local Magnitud 4.4, profundidad 40 km, Istmina - Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/L7igJIkkGp— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 14, 2026
En desarrollo.