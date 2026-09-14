Joya de Atlético Nacional los tiene en ‘shock’: Lucas González dio nombre que “no es normal”

Lucas González tiene a su favor tener una nómina de lujo con nombres de renombre como James Rodríguez y Edwin Cardona; detrás de estos vienen mostrándose otros como Juan Manuel Rengifo o Elías Cabrera, argentino este último, que fue fichado y tiene impresionados a todos.

Justamente de él fue que el director técnico se refirió en la última rueda de prensa. Según lo manifestado por otros futbolistas del plantel, el extranjero de 23 años “no es normal”.

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En los minutos que ha ingresado desde el banco de suplentes el creativo ha mostrado unos destellos de magia bastante importantes. Su capacidad de lanzar pases filtrados y dejar a los delanteros frente al pórtico rival hacen que se le trate como un jugador exquisito para ver.

En Nacional están en ‘shock’

El DT bogotano al que le fue encargada la director técnica de Atlético Nacional fue el encargado de traer a Elías. Después de haber pasado por Argentina, Lucas quedó con buenas referencias de Cabrera y, ahora, lo pidió a la directiva para que se lo trajeran en condición de préstamo.

Actualmente lo viene poniendo minutos, no lo ha lanzado a ser titular, pero ya las buenas sensaciones que dejan son muchas y lo hace saber públicamente.

🔥 Lucas González se deshizo en elogios con Elías Cabrera tras su actuación frente a Águilas Doradas.#futbol2026 #ligabetplay #fútbolcolombiano pic.twitter.com/pR4MFEbVSu — Gol Caracol (@GolCaracol) September 14, 2026

En rueda de prensa González soltó: “Elías hoy mostró lo que es Elías. Hace un rato cuatro jugadores de la plantilla se me acercaron y me dijeron que lo de Elías no es normal: tiene una calidad superior para el fútbol colombiano. Lo vamos a disfrutar muchísimo”.

Dicha declaración ha retumbado en el equipo de Medellín, así como en los demás conjuntos del FPC y en el público en general, debido a que Nacional conformó un plantel donde no se sabe en qué lugar vayan a jugar todas las estrellas y cómo las vaya a gestionar Lucas González.

Él es Elías Cabrera

El futbolista argentino se formó en las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield, club con el que firmó su primer contrato profesional y en el que recibió la camiseta número 10 siendo todavía muy joven. Su debut con el primer equipo se produjo en 2022.

En 2024 salió cedido a Central Córdoba, donde disputó 23 partidos y formó parte del plantel que conquistó la Copa Argentina de ese año. Posteriormente pasó a Tigre, inicialmente en condición de préstamo desde Vélez Sarsfield. Allí continuó su carrera durante 2025 y parte de 2026.

Para llegar a Atlético Nacional, Cabrera dejó Tigre y Vélez, propietario de sus derechos, acordó una nueva cesión al club antioqueño. Nacional oficializó su incorporación el 9 de agosto de 2026, también en condición de préstamo.

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‘Con la nevera llena’

Después de haber presentado a James Rodríguez el fin de semana pasado, ver anotar a Edwin Cardona vs. Águilas Doradas, dar minutos a Juan Manuel Rengifo y Elías Cabrera, un ‘lindo problema’ es lo que se le viene al entrenador para definir la nómina.

Desde el próximo partido ya con el número 23 en condiciones para jugar se verá cómo el DT gestionará todas sus fichas donde parece obligación la conquista de título en el 2026-II.