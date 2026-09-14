Los vehículos deportivos de lujo que deslumbraron a los espectadores del Rally 93

Durante el pasado 11 y 12 de septiembre se llevó a cabo la 3.ª edición del Rally 93, el evento de regularidad de automóviles en Colombia. Su cautivación para cientos de espectadores se debe a la combinación de recorrer las carreteras del país a grandes velocidades, pero al mismo tiempo destacar por su nivel de precisión y navegación.

El rugido de 130 superdeportivos llegará a Santa Marta: así será el Rally 93 por el Caribe colombiano

Durante la mañana de la inauguración, los más de 130 vehículos participantes comenzaron su punto de partida desde la Marina Internacional de Santa Marta, en donde los coches deportivos de alta gama estuvieron exhibidos para los cientos de ciudadanos y turistas que estaban presentes en “La Perla de América”.

Previo a que se llevara a cabo el evento, el organizador del Rally 93, Juan Felipe Cucalón, comentó cómo esta travesura antes era organizada por un grupo de amigos que posteriormente contactan a otros amigos y que hoy en día tiene la capacidad de tener apoyo por parte de gobernaciones locales y las autoridades.

“Empezó con una rodada que se fue creciendo y empezaron a llegar los patrocinadores. Empezamos a armar como tal el evento y cada año ha ido creciendo y creciendo. Ya alcanzamos un nivel interesante, donde los carros son los mejores carros de Colombia. Hay carros que son muy especiales, que son de interés especial, que no necesariamente son tan costosos, pero que llaman mucho la atención por su valor histórico, por su valor o, digamos, por ser únicos. Entonces, es una celebración de la cultura”, comentó.

Los coches que ya recorren las carreteras de Colombia

Más de 130 coches de alta gama estuvieron recorriendo las distintas carreteras del Caribe colombiano, buscando marcar su huella por Magdalena, La Guajira, Bolívar y Atlántico para posteriormente regresar a Santa Marta.

SEMANA estuvo presente en el día de inauguración del evento, en donde entrevistó a varios de los pilotos que participan, no solamente para conseguir el primer puesto, sino que también aprovecharon el espacio para crear memorias tanto con amigos como con familiares.

Lamborghini Huracán

Lamborghini Huracán Foto: SEMANA - Mateo Candela

Uno de los vehículos en los que la mayoría de los fanáticos y ciudadanos querían tomarse una foto era el Lamborghini Huracán, único en el país al ser una versión LP 610-4.

Utiliza un motor V10 que ya no es sacado por la compañía italiana, pero que es considerado como uno de los mejores que ha sacado Lamborghini. El piloto del carro, César Ramos, comentó cómo el tener este coche brinda un sentido de exclusividad, al ver que personas comenzaban a rodear su carro al ver por primera vez un coche de esta magnitud, afirmando que es la primera vez que un coche de estos se encuentra recorriendo las calles de Santa Marta.

Refiriéndose al evento, Ramos destacó como una de las mayores virtudes del rally la materia de seguridad vial, comentando cómo en Colombia las condiciones de las carreteras han mejorado para evitar mayores casos de incidentes.

“El país ahorita está en una situación muy diferente. Entonces, la seguridad de la carretera está en excelentes condiciones y, de paso, la logística de este evento es algo impecable. La verdad es que cada año perfeccionan más. Viene la seguridad, la logística, el tema de creación de contenido; es un evento supremamente completo, en el que uno puede ir y estar tranquilo”, comentó.

Porsche Boxster GTS 718

Porsche Boxster GTS 718 Foto: SEMANA - Mateo Candela

El vehículo es un auto deportivo descapotable de alto rendimiento que resalta por ofrecer un gran equilibrio entre dinamismo y uso diario. El modelo que estuvo presente en el Rally 93 presentaba un motor con 450 caballos de fuerza aspirada. En otras palabras, no posee turbo, pero desarrolla una potencia cuando se encuentra a nivel del mar.

De acuerdo con su piloto, Andrés Perilla, una de las mayores ventajas que posee este vehículo es su motor central, ya que, a comparación de otras marcas como Ferrari, el modelo de Porsche posee este propulsor que le permite un estilo de conducción cómodo, además de brindar una gran estabilidad, el cual le permite tener unos puntos favorables como en curvas o en aceleraciones a nivel de mar.

Ante su participación durante el Rally 93, Perilla comentó que no solo se encuentra para competir, sino que también para venir a disfrutar de la experiencia, acompañado de sus seres queridos.

“Principalmente, uno tiene que venir a estos eventos con una ilusión y es disfrutarlos, disfrutar el carro, disfrutar la compañía. Yo vengo en compañía de mi esposa y para mí, más que ganar, está el compartir con ella y disfrutar el vehículo”, afirmó.

Ford Mustang 2023

Ford Mustang 2023 Foto: SEMANA - Mateo Candela

Este coche ofrece 5.0 L V8 de cuarta generación, el cual permite entregar 486 hp y 562 NM de torque y que ya previamente había tenido participación durante las anteriores ediciones del Rally 93.

Su conductor, Brandón Merchan, comentó que el modelo Ford Mustang 2023 presenta un gran desarrollo en la altura del Caribe, además de ser el único coche de la marca estadounidense que estuvo recorriendo las carreteras del país durante esta competencia.

En palabras de Merchan, informó cómo él y su hermano se quedaron hasta las 3 de la madrugada para poder conocer a detalle todos los aspectos que se llevan a cabo durante el evento para poder lograr llegar al primer puesto.

Esa preparación les permitió aprender de pasados errores que realizaron en previas competiciones, pero que a la vez tuvieron apoyo por parte de otros competidores, destacando el ambiente de comunidad que se vive en el evento.

“Tenemos todo medio calculado para ganar el primer puesto; nos van a valer mucho tantos errores que ya hemos cometido. Los hemos aprendido y, aparte, también creo que los amigos que hemos hecho nos han dado muy buenos consejos”, comentó.

Chevrolet Corvette C7 mecánico

Chevrolet Corvette C7 mecánico Foto: SEMANA - Mateo Candela

Este modelo año 2014 es el único en Colombia que cuenta con acción mecánica actualmente; posee un motor V8 atmosférico de 6.2 L que cuenta con cuatro sistemas de modo de conducción y que fue previamente el ganador en la edición del Rally 93 en el 2024.

Para Luis Sepúlveda, conductor del carro, este coche es la versión icónica de lo que es la competencia de Estados Unidos ante otras marcas de vehículos reconocidas en el mundo, buscando superar los distintos de marcas de gama premium que existen en el mercado.

No solamente se buscaba repetir la gloria, sino que al mismo tiempo disfrutar de la experiencia del Rally 93.

“Nosotros venimos en representación de Bogotá-Cartagena, y bueno, la idea es disfrutarnos, competir y, bueno, hacernos amistades, porque, pues, esto es un grupo pequeño, pero la idea es hacer cada vez más amigos, y, pues, demostrar a nivel mundial que Colombia tiene con qué para hacer este tipo de eventos”, dijo Luis.

Ferrari 458 Spider

Ferrari 458 Spider Foto: SEMANA - Mateo Candela

Una de las marcas de automovilismo deportivo más icónicas también estuvo presente durante el desarrollo de la Rally 93, esta por medio de su modelo 458 Spider.

De acuerdo con su conductor, Alex Castro, este coche cuenta con características de la vieja escuela de la marca italiana, poseyendo un motor V8 aspirado, además de 450 caballos de Fuerza.

Para Castro, el hecho que más destacaba de formar parte de la competencia no era el de simplemente participar, sino el de traer este coche a cientos de ciudadanos y niños que por primera vez en su vida veían coches con esta clase de magnitud.

“Llega uno a pueblos donde no lo han visto nunca en su vida, sino en televisión, y es muy satisfactorio y muy bonito ver a los niños emocionarse. Entonces a mí me gusta que se suban, hacerles fotos, todo eso para que también lo disfruten un poco todos”, afirmó.

Nissan GT-R35 Alpha 16

Nissan GT-R35 Alpha 16 Foto: SEMANA - Mateo Candela

El carro Nissan GT-R35 Alpha 16 fue un coche que tuvo varias modificaciones de cara al evento del Rally 93. Según su conductor, Hernando Murcia, el aspecto más destacado es su motor, al tener la capacidad de 1500 caballos de fuerza diseñados para esta competencia, en donde se encuentra seteado con 850 caballos.

Para Murcia, este evento no trata de una competencia entre los vehículos participantes, sino que el verdadero desafío es el reto ante sí mismo.

“Aquí va uno compitiendo con uno mismo, tratando de hacer el tiempo lo mejor posible. Estuvimos mirando los promedios y están relativamente fáciles, entre 70 y 90 km/h, o sea que no vamos a requerir de mucha potencia ni mucha velocidad, pero sí de precisión”, comentó.

McLaren 570S

McLaren 570S Foto: SEMANA - Mateo Candela

Uno de los coches que llamó bastante la atención por su estilo de diseño fue el McLaren 570S, el cual presentaba tonos de morado oscuro y naranja intenso, siendo este principalmente concentrado en la carrocería lateral y la zona trasera, mientras que el morado se encargaba de cubrir una buena parte del capó y el frontal.

De acuerdo con Marcus Taffon, uno de los miembros del equipo de McLaren, el coche es de modelo 2026 y cuenta con un motor V12 sin turbo. En aquellas situaciones en donde el vehículo está transitando a altos niveles de velocidad, suelta un aire que le permite aguantar más el freno.

Previo a que se llevara a cabo la competencia, Taffon afirmó que buscarían con el carro lograr ganar el rally: “Hoy, sí o sí. El año pasado no nos fue bien, pero este año sí o sí queremos ganar; no venimos por otra”.

Chevrolet Corvette C4 1992

Chevrolet Corvette C4 1992 Foto: SEMANA - Mateo Candela

Si bien durante la inauguración del rally mucha gente observaba las carrocerías modernas, hubo un caso en donde uno de sus modelos hace tributo a la antigua ingeniera automotriz.

Este fue el caso del Chevrolet Corvette C4, en donde, por medio de sus dueños Mauricio y Germán Cortes, buscaban como objetivo demostrar que los carros de la vieja escuela aún pueden dar los mejores resultados sin importar los desarrollos que hoy se demuestran en el mercado.

El coche es un modelo del año 1992, siendo uno de los íconos de los muscle cars. Es un carro mecánico de 6 velocidades y que cuenta con sus farolas icónicas. Además de 5,7 L con un V8 aspirado.

Para Mauricio y Germán, el rally les dio un espacio de convivir entre padre e hijo a través del automovilismo, además de aprovechar los espacios de familia que son posibles por medio de los vehículos.

“Es una experiencia de reconectar entre padre e hijo y, asimismo, poder desconectarnos un poco del día a día, compartir en familia y fortalecer esa relación de padre e hijo”, comentó Germán.

Mercedes-AMG GTS

Mercedes-AMG GTS Foto: SEMANA - Mateo Candela

El coche, que también es conocido por ser el encargado del “safety car” en la Fórmula 1, también estuvo presente durante el transcurso del Rally 93. Presenta un motor V8 de 4000 cm³.

Según el conductor Yamir López, este carro ofrece una gran potencia y torque, pudiendo competir ante otros carros que tienen cualidades potentes como los McLaren o Ferrari, pero al mismo tiempo formar parte del evento.

“Muy contentos, porque compartir en esta gran comunidad de los supercars es impresionante. Es muy chévere que nos hayan dado la oportunidad de pilotear estos grandes vehículos y venimos a ganar, también con la intención de conseguir los mejores puntajes y los mejores tiempos”.