Lotus Esprit 2028: el auto de lujo que busca competirles a Lamborghini y Ferrari

La marca británica Lotus dio un giro estratégico en sus planes de electrificación total para revivir uno de los nombres más icónicos de su historia: el Lotus Esprit. El lanzamiento de este modelo se proyecta para ser uno de los deportivos de lujo más importantes de la industria, representando así una competencia para las icónicas Lamborghini y Ferrari.

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Está prevista su llegada al mercado en 2028 y desde ese momento promete hacerles frente a dos modelos específicos de alta gama: el Ferrari 849 y el Lamborghini Temerario.

El auto es conocido internamente como proyecto Type 135. Con él, la marca abandona la idea de ser un vehículo 100% eléctrico y adopta una mecánica híbrida de alto rendimiento para plantar batalla en el segmento de los superdeportivos.

Lotus Esprit 2028. Foto: Tomado de redes sociales - A.P.I.

Para competir en las altas ligas como se lo propuso, se anunciaron las siguientes armas con las que buscará superar a sus rivales italianos:

Potencia descomunal de más de 1.000 CV

La versión insignia de este modelo combinará un motor V8 biturbo con asistencia eléctrica, ofreciendo una potencia combinada que superará la barrera de los 1.000 caballos de fuerza con tracción total.

Opción V6 biturbo

Para ofrecer una variante más ligera y accesible, el catálogo también incluirá una motorización V6 de 3.0 litros híbrida, desarrollada sobre la misma arquitectura.

Obsesión por el peso (menos de 1.500 kg)

Frente a la pesadez habitual de los híbridos de la competencia, Lotus ha aplicado tecnología derivada de la Fórmula 1 para sus motores eléctricos, logrando reducir drásticamente la masa del conjunto para mantener el peso total por debajo de los 1.500 kilogramos.

Transmisión de rendimiento

El sistema mecánico estará gestionado por una caja de cambios automática de doble embrague y ocho velocidades.

Precio y disponibilidad en el mercado de superdeportivos

Se espera que la revelación oficial del modelo ocurra a finales de 2027, antes de iniciar su producción en serie en la histórica planta de Hethel (Reino Unido) en 2028.

Para posicionarse en el mismo escalón comercial que Lamborghini y Ferrari, el Lotus Esprit 2028 tendrá un precio de salida estimado en torno a los 300.000 euros, es decir, casi 1.000 millones de pesos colombianos.