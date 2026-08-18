Lamborghini rompe sus propios récords y lanza su vehículo más rápido y potente de la historia

Lamborghini, una de las marcas de automóviles deportivos más importantes del mundo, anunció su nuevo Lamborghini Revuelto SV, el automotor híbrido que, a partir de ahora, se convierte en el carro más potente de la compañía italiana.

Italia, casa de Ferrari y Lamborghini, se resiste a suspender ventas de carros a combustión después de 2035; hablan de “colapso”

Subastan el primer Ferrari eléctrico y alcanza astronómica suma: así fue la mítica venta del Luce ‘Chasis 0′

Lamborghini Revuelto SV (Super Veloce)

El nombre que le escogió la compañía a este vehículo hace referencia a su esencia. Las siglas “SV” hacen referencia a Super Veloce (italiano). La compañía señala que este superdeportivo híbrido enchufable cuenta con 1.065 CV de potencia combinada.

La novedad resulta especialmente llamativa porque la marca no abandonó su tradicional motor V12 para alcanzar estas cifras. Por el contrario, el Revuelto SV combina un V12 atmosférico de 6,5 litros con tres motores eléctricos, una configuración que demuestra cómo Lamborghini está utilizando la electrificación para potenciar el desempeño de sus deportivos sin renunciar al propulsor de combustión.

Lamborghini Revuelto SV, el nuevo vehículo más potente de la marca. Foto: Tomadas de Lamborghini.com/API

La línea de los Lamborghini Revuelto ya existía y ha sido de los diseños preferidos por las celebridades del mundo, debido a su velocidad, potencia y destacado porte.

Así, el corazón del Revuelto SV continúa siendo el V12, pero ahora trabaja junto con un sistema eléctrico más capaz. La batería aumenta su capacidad hasta aproximadamente 7,3 kWh, permitiendo que los tres motores eléctricos aporten potencia y, especialmente, capacidad de respuesta y tracción.

El resultado de estas características se refleja en sus 1.065 CV, unos 50 caballos más que el Revuelto convencional. Lamborghini asegura que puede acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 2,4 segundos y superar los 345 km/h de velocidad máxima.

Será una edición limitada

Lamborghini no pretende convertir al Revuelto SV en un modelo de producción masiva. La compañía anunció una serie limitada a 1.963 unidades, una cifra que hace referencia al año de fundación de Automobili Lamborghini. Además, el modelo está dirigido especialmente a clientes y coleccionistas de la marca.

La llegada del Revuelto SV también tiene un componente histórico: las siglas SV aparecieron por primera vez en el Miura SV de 1971 y posteriormente identificaron algunas de las versiones más radicales de modelos como el Diablo, Murciélago y Aventador.

Lamborghini está demostrando que electrificar un superdeportivo no necesariamente significa convertirlo en un vehículo completamente eléctrico. El Revuelto SV utiliza sus motores eléctricos para complementar al V12 y mejorar aceleración, tracción, respuesta y comportamiento dinámico.

Así, mientras otras marcas están llevando sus modelos de altas prestaciones hacia sistemas completamente eléctricos, Lamborghini está utilizando la tecnología híbrida como una manera de mantener vivo el V12 y, al mismo tiempo, hacerlo todavía más potente.