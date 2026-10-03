Los números de Walter Mercado para ganar el premio gordo de la lotería el 4 de octubre

Pese a que falleció en el año 2019, Walter Mercado continúa siendo una de las figuras más importante para quienes buscan una guía en las energías del universo.

Es por esto que, por medio del portal El Herald de México, sus familiares comparten información de los escritos que dejó en su poder y actualizan a sus seguidores.

Para el domingo 4 de octubre destaparon el horóscopo en compañía de algunas recomendaciones y los números de la suerte para incrementar las posibilidades de llevarse millonarios premios en juegos de azar como chances y loterías.

Se revelan los números con mayor probabilidad de genar el premio gordo de la lotería. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Aries tendrá una jornada marcada por los asuntos relacionados con el hogar y la familia. Una conversación pendiente podría ayudar a aclarar una situación que venía generando incomodidad. También será un buen momento para organizar el espacio personal y recuperar la tranquilidad.

Números de suerte: 3, 22, 16.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Los nacidos bajo este signo podrían sentir la necesidad de expresar algo que llevan tiempo guardando. Un mensaje o una noticia relacionada con personas cercanas puede generar una reflexión importante. Mantener la calma facilitará la búsqueda de acuerdos.

Números de suerte: 8, 49, 26.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

La atención de Géminis estará enfocada en las finanzas y en la manera como administra sus recursos. Revisar gastos y establecer prioridades puede ayudar a conseguir mayor estabilidad. Las decisiones prácticas tendrán un papel importante durante el día.

Números de suerte: 21, 40, 38.

Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Cáncer estará especialmente conectado con sus emociones. Una preocupación podría comenzar a aclararse y permitirle tomar una decisión con mayor seguridad. Los vínculos afectivos y el ambiente familiar también tendrán especial importancia.

Números de suerte: 11, 49, 44.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Leo necesitará hacer una pausa para escuchar sus emociones y descansar. Un recuerdo del pasado podría ayudar a comprender mejor una situación actual. Dedicar tiempo al bienestar personal será importante para recuperar el equilibrio.

Números de suerte: 53, 7, 42.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Las amistades y los círculos cercanos cobrarán protagonismo para Virgo. Una conversación sincera puede ayudar a fortalecer una relación que había atravesado dificultades. Actuar con prudencia será importante para evitar confusiones.

Números de suerte: 50, 49, 26.

Estos son los números que lo acercarían a llevarse el premio mayor de la lotería, según Walter Mercado. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Libra tendrá la mirada puesta en sus objetivos y en los planes relacionados con su futuro profesional. Aunque alguna responsabilidad puede generar presión, una buena organización permitirá avanzar. Un pequeño paso puede representar un progreso importante.

Números de suerte: 20, 41, 36.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

La intuición será una herramienta importante para Escorpio. Una información o verdad que salga a la luz puede ayudar a resolver una preocupación. Reconocer las propias emociones permitirá afrontar con mayor claridad una decisión pendiente.

Números de suerte: 13, 58, 36.

Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Sagitario deberá prestar atención a sus emociones y a los límites que establece en sus relaciones. Un asunto familiar o sentimental podría requerir una decisión clara. Actuar con tranquilidad ayudará a evitar discusiones innecesarias.

Números de suerte: 34, 6, 31.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Las relaciones personales serán protagonistas para Capricornio. Una conversación importante podría permitir resolver diferencias y fortalecer un vínculo. La paciencia y la disposición para escuchar serán fundamentales para llegar a un acuerdo.

Números de suerte: 5, 37, 28.

Fue uno de los astrólogos con mayor reconocimiento a nivel mundial. Foto: Getty Images

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

El bienestar y las rutinas ocuparán un lugar importante para Acuario. El día puede llevarlo a identificar hábitos que necesitan cambios. Ajustar determinadas costumbres podría ayudar a conseguir mayor tranquilidad y equilibrio.

Números de suerte: 8, 58, 24.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Piscis estará más conectado con su lado creativo y emocional. Una modificación en sus planes podría obligarlo a reorganizar algunas actividades. Con disciplina y calma podrá avanzar en una tarea o proyecto que considera importante.

Números de suerte: 24, 48, 15.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.