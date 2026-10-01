Millonario premio para el 1 de octubre: números con los que ganaría la lotería, según Walter Mercado

El legado del astrólogo Walter Mercado sigue haciendo parte de la vida de millones de personas gracias al trabajo de su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado, pues continúa compartiendo día a día el horóscopo para cada uno de los 12 signos del zodiaco.

Para este jueves, 1 de octubre, los astros traen oportunidades para atraer la fortuna, por lo que el vidente también dejó algunos números de la suerte.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

El día invita a aprender de las experiencias y avanzar con mayor madurez. Los cambios podrían aparecer tanto en el trabajo como en el entorno cercano y modificar la manera de pensar sobre un asunto que durante mucho tiempo ha generado dudas.

Números de suerte: 12, 7 y 51.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La determinación será una de las principales características de la jornada. Sin embargo, el exceso de responsabilidades podría terminar generando desgaste. Las predicciones resaltan la capacidad de Tauro para aconsejar y media.

Números de suerte: 10, 13 y 7.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La curiosidad llevará a Géminis a interesarse por otros países y culturas. Un viaje al extranjero podría estar entre las posibilidades a considerar. En el amor, la comunicación será fundamental para evitar conflictos y mantener relaciones claras y sinceras.

Números de suerte: 22, 6 y 15.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La creatividad estará especialmente activa. Cáncer podría sentirse atraído por actividades que permitan recuperar la diversión y conectar con su lado más espontáneo. No obstante, será importante evitar los excesos y reconocer los propios límites.

Números de suerte: 21, 15 y 4.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Leo asumirá un papel de liderazgo en diferentes espacios y podría convertirse en apoyo para familiares o personas cercanas. La jornada tendrá bastante movimiento, por lo que será necesario revisar bien asuntos relacionados con la comunicación antes de tomar decisiones o salir de casa.

Números de suerte: 36, 5 y 28.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La intuición tendrá un papel importante en asuntos relacionados con dinero, compras o negociaciones. Las predicciones recomiendan confiar en el criterio propio, especialmente ante oportunidades que podrían generar dudas.

Números de suerte: 9, 12 y 32.

Miles de personas alrededor del mundo confían en el legado del fallecido astrólogo. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El aprendizaje y el desarrollo de nuevas habilidades ocupan un lugar destacado. Será una jornada apropiada para pensar en proyectos a futuro y comenzar a ponerlos en marcha. Para manejar el estrés, podrían resultar útiles los momentos de descanso y relajación.

Números de suerte: 8, 17 y 44.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La seguridad personal estará en aumento y podría impulsar nuevos proyectos y metas. En el terreno sentimental, quienes tienen pareja deberán prestar atención a posibles situaciones relacionadas con los celos y evitar alimentar conflictos innecesarios.

Números de suerte: 5, 14 y 23.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El bienestar físico y emocional aparece como una prioridad. Las predicciones recomiendan alejarse de ambientes tensos, descansar y evitar que las noticias negativas interfieran con la tranquilidad. Buscar espacios de paz será importante durante la jornada.

Números de suerte: 9, 18 y 45.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El equilibrio emocional será uno de los principales temas para Capricornio. Cuando surjan dificultades, la reflexión y las prácticas espirituales pueden convertirse en herramientas para recuperar la calma.

Números de suerte: 8, 10 y 6.

El legado del inolvidable astrólogo Walter Mercado sigue vivo gracias a su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La familia y el hogar cobran protagonismo. Mientras el ámbito laboral podría avanzar con cierta lentitud, el momento puede aprovecharse para descansar, cuidar la salud y recuperar energías. Las predicciones invitan a no descuidar el bienestar personal.

Números de suerte: 17, 41 y 5.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

El exceso de trabajo podría haber reducido el tiempo dedicado a los amigos, la pareja y la vida social. Por eso, el horóscopo recomienda recuperar esos espacios y compartir con las personas cercanas. Una reunión o una conversación pendiente podrían ayudar a fortalecer esos vínculos.

Números de suerte: 21, 36 y 40.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.