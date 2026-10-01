Hallan muerto a cantante de música popular a la orilla de un río: tenía una herida de bala y había sido reportado como desaparecido

La industria de la música popular está de luto, luego de que se confirmara la muerte de un artista nacional. El intérprete fue hallado sin vida en circunstancias que son materia de investigación.

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La víctima era Jeisson Cruz, quien se dedicaba a la música desde hace varios años, presentándose en diversos escenarios artísticos. Aunque su trabajo destacaba en bares y ferias locales, poco a poco había construido una huella en plataformas digitales.

Muerte de Jeisson Cruz

La desaparición de Jeisson Cruz terminó con un desenlace fatal. El artista era buscado desde el sábado 26 de septiembre, luego de que sus familiares reportaran que no tenían información sobre su paradero y solicitaran la intervención de las autoridades.

Tras recibir la alerta, según reseña Noticias RCN, unidades de la Policía del Meta desplegaron un operativo de búsqueda para tratar de localizar al hombre. Las labores permitieron encontrar su cuerpo en las últimas horas, a orillas del río Guatiquía.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, Cruz presentaba una lesión provocada por un arma de fuego en la cabeza. El hallazgo abrió una investigación para establecer las circunstancias en las que ocurrió su muerte y determinar quiénes estarían involucrados.

Las autoridades avanzan en la recopilación de elementos que permitan reconstruir las últimas horas del artista y esclarecer lo sucedido antes de que fuera encontrado sin vida. Por ahora, el caso permanece bajo investigación y se espera que las diligencias correspondientes permitan establecer las causas y los responsables de este hecho.

Jeisson Cruz dejó pareja e hijos. Su muerte desató indignación y múltiples llamados para que se esclarezca lo ocurrido, precisamente por la zona en la que fue hallado el artista a finales de septiembre.