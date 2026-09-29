Murió Náfer Durán, ícono y juglar vallenato, a los 94 años: esta habría sido la causa de su muerte

La música vallenata está de luto tras confirmarse la muerte de Náfer Durán, reconocido acordeonero y compositor que falleció este martes 29 de septiembre, a los 94 años, en Valledupar. El artista permanecía internado desde hacía varios días en un centro médico debido a problemas de salud.

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La noticia marca la despedida de una de las figuras que contribuyeron a mantener vivas las tradiciones musicales del Caribe colombiano. Durante décadas, Durán se destacó por su habilidad con el acordeón y por una trayectoria que lo llevó a compartir escenarios y grabaciones con importantes exponentes del género.

Oriundo de El Paso, Cesar, el juglar pertenecía a una de las familias más emblemáticas del vallenato. Su hermano, Alejo Durán, también alcanzó un amplio reconocimiento y se convirtió en uno de los referentes de esta expresión musical.

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