Horóscopo hoy: Nana Calistar reveló este martes 29 de septiembre lo que el futuro le depara a los signos

Este martes 29 de septiembre, Nana Calistar, la famosa astróloga mexicana, entregó los vaticinios para cada una de las casas astrales y de esta forma, las personas pueden consultarlo para tener una guía o un acercamiento a la forma en la que se puede desarrollar su día.

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Además de Nana, hay más personas que están inmersas en este mundo de la astrología, pero ella destaca en el ámbito digital por la forma tan directa y sin filtro de hablar de cambios, advertencias y más.

Horóscopo de este martes, 29 de septiembre de 2026, según Nana Calistar

Aries

“El celular te roba más tiempo que la chamba. Atiende lo urgente y deja de cargar con tareas ajenas. En el amor, quien quiera acercarse sabrá hacerlo sin que persigas una palomita azul”.

Tauro

“Si tienes que recordarle a alguien que existes, ahí no es. Fíjate quién camina hacia ti por voluntad propia. Cuida la cartera: los gustitos de hoy pueden dejarte contando monedas mañana”.

Géminis

“Una amistad te busca solo cuando se le cae otro plan. Ya no le regales tus horas. En el trabajo, deja todo por escrito; en el amor, no te enamores de puras palabras bonitas”.

Cáncer

“Una amistad empieza a provocarte mariposas y hasta sus chistes malos te parecen geniales. Invítala a salir a solas. Una oportunidad espera tu respuesta: no dejes que el miedo decida”.

Leo

“Te sabes todos los chismes, pero tus planes siguen esperando turno. Vuelve a hacer algo que te gusta y acércate a tu familia: un ‘te quiero’ a tiempo vale más que mil indirectas”.

Virgo

“Ese ‘como tú quieras’ entre tú y tu pareja trae tres pleitos guardados. Hablen antes de que el silencio les cobre intereses. Si piensas vender algo, haz cuentas: vender mucho y cobrar mal es perder dinero”.

Libra

“Dejaste de escoger hasta la música por complacer a alguien. Recupera tus gustos. Si tienes pareja, sacudan la rutina: el Kamasutra puede esperar; primero pónganse de acuerdo sin acabar con un calambre”.

Escorpio

“Corres a resolver los problemas de todos, pero los tuyos siguen haciendo fila. Aprende a decir ‘hoy no puedo’. En pareja, no saques un pleito viejo en mitad de una caricia”.

Sagitario

“Te gusta alguien, pero antes de entregarle hasta la mesa del comedor, aclara qué buscas. Se asoma un viaje emocionante: planea fechas y gastos para que la aventura no regrese convertida en deuda”.

Capricornio

“No tomes decisiones enormes a las tres de la mañana por puro cansancio. Identifica qué necesitas. En la chamba, pide claridad antes de mandarlo todo a la chingada en plena reunión”.

Acuario

“Defiende tu trabajo con resultados visibles. En el amor, no compitas por atención: quien quiera estar contigo debe mostrarlo con hechos. Alguien del pasado podría volver; tú decides si le abres la puerta”.

Piscis

“Dar sin medida te deja sin fuerzas. Una amistad podría querer algo más contigo, pero habla claro antes de revolver cariño con sábanas. Si vuelve un ex, no confundas nostalgia con ganas de regresar”.