José Fernando Patiño promueve el gran abrazo por Cali y el Valle: estos son los artistas y conferencistas confirmados

José Fernando Patiño ha convertido su dolor por la perdida de su papá en una oportunidad para ayudar a otros. El periodista invita a El Gran Abrazo por Cali y el Valle, un proyecto que busca sumarse a la reconstrucción emocional de las personas afectadas por el terremoto que devastó varias regiones del país.

José Fernando Patiño habla de su papá, del gran abrazo por Cali y el Valle y hace una petición al presidente Abelardo De La Espriella

En conversación con SEMANA, Patiño narró lo que ha sido el motor de esa actividad. “Es una iniciativa que nace de un dolor profundo y de la necesidad de transformarlo en algo más. Mi hermana, mi esposa y yo nos preguntamos cómo transformar el amor y el ejemplo que nos dio nuestro padre. Ahí surgió la idea de este gran abrazo para unirnos en medio de esta tragedia que vino a recordarnos que somos vulnerables y que nos necesitamos el uno al otro. Se ha hablado mucho de la reconstrucción del asfalto, que es fundamental, pero también es muy importante la reconstrucción de los cimientos del alma y de las grietas que tenemos en el corazón”, dijo.

Este 10 de octubre, Cali vivirá una gran jornada de solidaridad. Tendrá tres momentos: conferencias en la mañana, un abrazo colectivo a las 3 pm y un concierto a partir de las 4 pm.

En el primer bloque estarán: Santiago Rojas, Gonzalo Gallo, Manuela Molina, Héctor Tobo, Rodrigo Zamorano, Miguel Aguado y otros profesionales expertos en duelo. En la franja musical estarán el Grupo Niche, Fanny Lu, SIAM, Dave Bolaño, Cinthia Montaño, La Tunda, Los bailarines de Swing Latino y DJ Prilla, entre otros artistas invitados.

El encuentro contará, además, con la participación de Cathy Beckerman, Tatiana Franco, Ana María Navarrete, Óscar Córdoba, Valentina Lizcano, El Mindo, Juliana Shek, Carolina Cruz, Camilo Zamora, Carlos Gálvez, Gigi Rodríguez y las gemelas Salamanca.

En el evento, las personas que quieran tener atención sicológica personalizada podrán tener el apoyo de profesionales en salud mental.

A está actividad irán con invitación 500 personas afectadas por el terremoto. Y el ingreso al público tendrá un costo de 50.000 pesos que serán destinados a ayudar a quienes fueron damnificados por ese evento.

José Fernando Patiño convoca a un gran abrazo por Cali y el Valle. Así será

Patiño aseguró en SEMANA que “hoy el país vive una tristeza profunda, un duelo colectivo. Hay que hacer un trabajo individual de atención psicológica y profesional, pero también un esfuerzo por unirnos, a pesar de las diferencias. Esa fue la Colombia que yo conocí; en este lugar en donde tantas personas estaban enterradas, lo único que vi fue una gran humanidad”.