José Fernando Patiño convoca a un gran abrazo por Cali y el Valle. Así será

El periodista José Fernando Patiño busca transformar el enorme dolor por la muerte de su papá en una iniciativa que logre que permanezca la unión de los colombianos tras el terremoto del pasado 10 de agosto. Patiño invita a ‘Un gran abrazo por Cali y el Valle del Cauca’. La cita será el 10 de octubre, dos meses después de la tragedia y en el Día de la Salud Mental.

Con un cartel y abrazos, un caleño ayuda a enfrentar el dolor que dejó el terremoto en la ciudad: “Esto apenas empieza”

Será una jornada de todo el día en la Arena USC en Cali. Por la mañana habrá conferencias y charlas sobre temas relacionados con el duelo. A las tres de la tarde será el momento del gran abrazo y a las cuatro comenzará un concierto que reunirá a los mejores artistas del Valle y del país. “El gran abrazo nace de la idea de transformar este dolor en amor y, sobre todo, de llamar la atención de la necesidad de seguir ayudando”, le dijo a SEMANA.