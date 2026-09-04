Video | En llanto, José Fernando Patiño, reveló recuerdo de su padre fallecido en el terremoto: “El vacío es gigante”

Un fuerte terremoto de magnitud 7,4 según el Servicio Geológico Colombiano, golpeó a Colombia a inicios del mes del mes de agosto del presente año. Esto provocó una tragedia en varias regiones del país, en especial en Cali, Chocó, Manizales, Pereira.

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Con esta tragedia, varias personas perdieron no solamente sus viviendas sino también seres queridos, y este fue el caso del periodista José Fernando Patiño, quien a pesar de mantener viva la esperanza por días para lograr encontrar a su padre con vida, no lo logró, y terminó perdiéndolo, causando así un dolor irreparable.

Aún con su dolor, el periodista estuvo unos días en Cali, se apersonó de las ayudas que se estaban gestionando y estuvo al frente de su situación familiar.

Pese a que ha intentado mantener la calma, en las últimas horas publicó un video en sus redes sociales hablando de su padre, y lo que llamó la atención y conmovió a muchos de sus seguidores fue que se dejó ver en llanto, sin esconder el dolor por su pérdida.

"Querida familia y amigos, con el corazón destrozado, queremos confirmar que anoche logramos rescatar el cuerpo sin vida de nuestro padre, Dario Patiño Rivera, de entre los escombros", escribió el periodista José Fernando Patiño. Foto: Fotomontaje SEMANA

José Fernando Patiño recordó a su padre fallecido en el terremoto

En su video, el periodista contó que una persona le escribió a sus redes sociales y le compartió una entrevista que hace años se le hizo a su padre, en la cual habla de enseñanzas, valores, vivencias, y más.

“Hoy no quiero esperar a estar bien para grabar este video. Hoy decido mostrarme vulnerable porque así estoy. Pero es que me pasó algo hermoso y quiero compartirlo con todos ustedes porque hacen parte de este proceso de sanación, de amor”, dijo con la voz totalmente entrecortada por las lágrimas, y además, dio las gracias por las personas que lo han llenado de mensajes de amor.

El periodista contó que fue su esposa quien vio este mensaje y se lo compartió:

“Resulta que anoche mi esposa estaba viendo mis redes y había una persona que decía: ‘José, ¿Cómo estás? Quiero compartirte una entrevista que le hice a tu padre en el año 2019, porque mi mamá trabajó con tu papá en los años setenta [...] hice como un pequeño vídeo reconociendo a los primeros ingenieros de sistemas que montaron diferentes procesos y programas en el Hospital Universitario y en El Valle’“, contó el periodista recordando que su familiar trabajó para la gobernación.

Luego de esto, decidieron ponerse en contacto con la persona, y ella le dice que le va a enviar el video completo para que él lo tenga de recuerdo.

Con gran sentimiento, José Fernando cuenta que en la entrevista, su padre tocó muchos temas que hoy cobran toda la importancia del mundo:

“Habla de su trayectoria, de su profesión, del amor hacia sus hijos, del amor de vivir, de las ganas de compartir, de servicio, de atención, una cantidad de valores y lecciones de vida. Y además, pasa algo muy bonito. Siempre lo quise entrevistar en mi pódcast y que se mirara en el espejo. Y en esta entrevista habló de qué le diría yo a ese muchacho de veinte años mirándolo al espejo”, agregó.

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En la descripción de su publicación, el periodista también se mostró bastante vulnerable, dejó claro que “el vacío es tan gigante, que llena todos mis espacios”, y además, contó que su padre nunca le mencionó esta conversación.

“Mi padre nunca me habló de esta entrevista. Se la hicieron como reconocimiento a los primeros ingenieros de sistemas de Cali, quienes estuvieron detrás de la creación y puesta en marcha de varios departamentos de sistemas en el Valle del Cauca, entre ellos, el del Hospital Universitario [...] Y hay algo que me conmueve todavía más: de alguna manera, nunca me habló de esta entrevista. Y hoy, después de su partida, aparece ante mí. Gracias, pa, por tu esencia. Por tu manera tan particular de habitar el mundo. Por tus enseñanzas, incluso después de partir. Te amo”, concluyó.