Fabián Ríos reaccionó a mensaje de Adriana Lucía por preocupante tema de Francisco Bolívar y dijo lo que hay que hacer: “Es hora”

Fabián Ríos, quien mantiene una relación de amistad y cercanía profesional con Francisco Bolívar, decidió pronunciarse públicamente sobre la situación que ha generado preocupación entre los seguidores del actor.
A través de sus redes sociales, el intérprete de Sin senos sí hay paraíso compartió un mensaje dirigido a los usuarios, en el que hizo una sentida petición relacionada con Bolívar.
En su publicación, Ríos señaló que nadie conoce realmente lo que ocurre en el interior de otra persona y pidió evitar los señalamientos o conclusiones apresuradas. Por esta razón, hizo un llamado al respeto y la empatía frente a la situación que actualmente rodea a su colega.
“Hoy no les hablo como hermano, ni como artista, ni como alguien que quiere defender a alguien. Les hablo como ser humano. Mi hermano, el hombre que ven en esta foto conmigo, nos ha regalado durante años algo que no tiene precio: risas, alegría, emociones y momentos que muchos llevamos en el corazón. Hoy les pido que, por un momento, dejemos de juzgarlo. Porque nadie sabe la batalla que otra persona está librando por dentro”, escribió.
Este post fue comentado por Adriana Lucía, quien dejó unas breves palabras en apoyo al famoso actor, sobrino de Gustavo Bolívar. La cantante dijo: “Mucho amor y mucha esperanza”.
Ante esto, Fabián Ríos reaccionó y respondió a este mensaje, afirmando que era hora de cambiar la mentalidad y unirse para apoyar a Francisco. El artista señaló que no había que caerle más, puesto que necesitaba mucho amor.
“Te amamos a ti y a tu hogar. ¿Sabes algo? Ya es hora de no permitir que se aprovechen de las caídas, es hora de unirnos y no permitir que cuando veamos al caído en vez de caerle más, ya es hora de levantarnos con más poder y unión... mi amigo hoy necesita empatía porque tal vez, si no la recibe a tiempo, puede ser tarde. Te amo, los amamos desde adentro, hermana", comentó.