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Horóscopo del Niño Prodigio para este viernes, 4 de septiembre: predicciones para todos los signos

El famoso entregó los designios del cierre de la primera semana del novena mes del año.

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Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

4 de septiembre de 2026 a las 8:13 a. m.
Niño Prodigio: nuevas predicciones para los signos, según su elemento.
Niño Prodigio: nuevas predicciones para los signos, según su elemento. Foto: Instagram @ninoprodigio - Montaje SEMANA

Víctor Florencio, popularmente conocido como el Niño Prodigio, compartió sus predicciones astrológicas para este viernes 4 de septiembre de 2026. De acuerdo con su interpretación, el día podría estar acompañado de cambios importantes, decisiones trascendentales y nuevas posibilidades en diferentes aspectos de la vida.

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El astrólogo presenta sus mensajes organizados por grupos de signos zodiacales e invita a aprovechar la jornada para hacer un balance de las experiencias recientes. La reflexión permitiría analizar las decisiones tomadas, reconocer las enseñanzas que han dejado algunas situaciones y determinar qué asuntos continúan pendientes.

Asimismo, sus predicciones destacan la necesidad de cerrar etapas que ya han cumplido su propósito. Según este mensaje, apartarse de relaciones, circunstancias o experiencias que ya no contribuyen al bienestar y al crecimiento personal puede ayudar a abrir nuevos caminos.

Para el Niño Prodigio, este proceso de reflexión y desprendimiento podría facilitar el inicio de una etapa diferente, permitiendo avanzar con mayor seguridad y claridad hacia los objetivos que cada persona desea alcanzar.

Horóscopo del 4 de septiembre de 2026

Fuego: Aries, Leo y Sagitario

“La palabra será tu mejor aliada para abrir puertas. Puedes aprender de cada conversación y encontrar oportunidades a través de tus amistades. No intentes tener todo bajo control: escucha y conversa”.

Tierra: Tauro, Virgo y Capricornio

“El día favorece la prudencia y la organización. Deberás evitar riesgos económicos innecesarios y fortalecer tu reputación y relaciones. La clave estará en administrar bien tanto el dinero como la energía”.

Aire: Géminis, Libra y Acuario

Tu mente necesita movimiento, pero no sobrecarga. Nuevos conocimientos, conversaciones y experiencias pueden ampliar tu perspectiva, siempre que no caigas en darle demasiadas vueltas a todo”.

Agua: Cáncer, Escorpio y Piscis

El ambiente puede estar cargado de emociones, comentarios o tensiones externas. En lugar de involucrarte en cada situación, protege tu paz y elige cuidadosamente donde pones tu atención”.